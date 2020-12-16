Специалист Липецкэнерго выступил в качестве наставника регионального этапа конкурса «Большие вызовы»

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Организатором научного состязания в регионе выступил Центр дополнительного образования Липецкой области. В нем приняли участие 20 учеников 7-10 классов, успешно справившихся с заданиями отборочного этапа конкурса. Под руководством специалиста Липецкэнерго в ближайшие месяцы конкурсантам предстоит разработать научно-технологические проекты по направлению «Современная энергетика». Он провел для ребят семинар, на котором рассказал о современном состоянии электросетевого комплекса региона, и ожидаемом эффекте от внедрения в работу инновационного оборудования и цифровых технологий.

Помимо лекции и ответов на интересующие вопросы в ходе консультации сотрудник Липецкэнерго помог молодым исследователям определиться с темами для своих будущих научных работ на основе трех кейсов «Интеллектуальные накопители электрической энергии», «Технологии micro Grid как будущее современной энергетики» и «Интелектуальный светофор как элемент умного города». Наиболее популярной для школьников оказалась последняя тема. На протяжении всего регионального этапа до марта 2021 года специалист Липецкэнерго будет проводить консультации для ребят, помогать в разработке экспериментальных установок и расчете экономического эффекта каждого из проектов.

Экспертная комиссия из числа представителей ведущих предприятий региона уже в марте выберет победителей, которые получат приглашение к участию в заключительном этапе конкурса «Большие вызовы» сочинского образовательного центра «Сириус».

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Фото Липецкэнерго