Оптика от «Ростелекома» пришла в семь районов Липецкой области

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Для этого специалисты компании проложили более 160 километров оптоволокна. Современные услуги связи стали доступны жителям четырех тысяч домохозяйств. Подключение сельских поселений с численностью от тысячи человек осуществляется в рамках совместного проекта с администрацией области. Цифровой провайдер предоставил населению возможность доступа в интернет на скорости до 1 Гбит/с, а также подключения таких услуг, как мультимедийная платформа Wink, «Видеонаблюдение» и «Умный дом».

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Строительство волоконно-оптических сетей связи на территории Липецкой области ведется масштабное. Задача “Ростелекома” – до конца 2020 года обеспечить современными цифровыми сервисами еще 35 населенных пунктов. Таким образом, мы завершим проект “Цифровизация сельских поселений”. На данный момент продолжаем переговоры с администрацией области, чтобы в следующем году запустить такой проект в селах с меньшим количеством жителей. Ведь каждый человек, где бы он ни проживал, должен иметь возможность для комфортной работы, обучения, общения и развлечений».

Сергей Шнырев, житель села Чернава Измалковского района:

«О том, что такие небольшие поселки, как наш, будут подключать к высокоскоростному интернету, мы узнали в сентябре. Конечно, очень обрадовались, потому что это открывает новые возможности для жителей. Дети могут искать необходимую информацию для обучения, родители -- смотреть те каналы, которые им интересны. У “Ростелекома” мне понравилась платформа Wink, планирую оформить спортивную подписку: очень люблю смотреть биатлон и хоккей».

Мультимедийный сервис Wink от «Ростелекома» позволяет смотреть более 10000 фильмов и 300 каналов на любом устройстве. Контент предоставляется в высоком качестве HD или Ultra HD (4K). К одному аккаунту можно подключить до пяти устройств, например, компьютер, смартфон, планшет, телевизор. Легко управлять эфиром—перематывать или ставить на паузу. Кроме того, удобно загружать фильмы на устройство и смотреть там, где нет интернета. Для абонентов мобильной связи от «Ростелекома» интернет-трафик при использовании Wink неограничен.

Узнать подробнее о предложениях «Ростелекома» для физических лиц можно на сайте компании и по телефону горячей линии 8-800-450-0-150.

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Фото предоставлено «Ростелеком»

1 Петровский Добринского района, Малый Хомутец и Панино Добровского района, Воронец Елецкого района, Гнилуша и Хмелинец Задонского района, Чернава Измалковского района, Агроном Лебедянского района, Марьино-Николаевка Тербунского района, Девица и Новоуглянка Усманского района