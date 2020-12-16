Тюбинговая трасса в Липецке заработает в новогодние праздники

В Липецке скоро откроется тюбинговая трасса Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Тубинговая трасса в Молодежном парке Липецка откроется на новогодних каникулах. Самые трудоемкие и затратные по времени работы завершены. Как сообщили в пресс-службе мэрии, переносить сроки открытия не планируют.

В настоящий момент на участке выравнивают основания трассы и делают планировку территории. К концу недели рабочие смонтируют 25 опор освещения. Оборудование для данных работ готово. Но погода внесла свои коррективы и пришлось приостановить деятельность.

Также на территорию привезли павильон охраны, начали устанавливать ограждение по периметру. К концу месяца привезут траволатор и оборудование для изготовления деталей магистрали. Пластик для трассы прибудет в новом году- поставку задержала транспортная компания.

Трассу разделят на 4 дорожки красного, синего, желтого и зеленого цветов. Ее высота составит 16 метров.