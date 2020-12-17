К Новому году предприниматели подарили липчанам елки

В Липецке появятся еще 2 новогодних елки Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке установят еще 2 новогодних елки. В городе украсят не 27, а 29 праздничных деревьев. Одна появится в парке Победы. Монтаж 12-метровой конструкции планируют завершить к началу следующей недели.

В хвою, которую вставят в специальные крепления, вплетены более 2,5 км гирлянд. Поэтому дополнительной иллюминации не нужно. На новогоднее дерево повесят около 500 золотых и красных шаров диаметр которых 15 и 20 см. Напомним, что ранее в парке хотели украсить живую ель.

Еще одна елка высотой 18 м появится на Соборной площади. Конструкция аналогична той, что ставят в парке. На ветвях зажгутся более 4 км гирлянд. Украсят ель 6600 серебристых и голубых шаров диаметром 20 и 25 см.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, предыдущая конструкция, которая стояла на площади, пришла в негодность. А денег на новую не было из-за пандемии коронавируса. На помощь пришли липецкие предприниматели.