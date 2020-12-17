«Открытие»: очередная престижная награда

По мнению экспертов, общение с банком стало действительно проще и комфортней для его клиентов. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Премия учреждена редакцией журнала The Retail Finance в 2007 году и ежегодно вручается за достижения в развитии финансового ритейла. Первая на российском рынке банковская виртуальная клавиатура для смартфонов OpenKey победила в номинации «Лучший розничный финансовый продукт».

Эта виртуальная клавиатура устанавливается на телефон вместе с приложением банка «Открытие» и позволяет совершать операции по карте из любых приложений, где клиент использует обычную клавиатуру - мессенджеров, соцсетей, электронной почты. Можно переводить деньги по номеру телефона или карты, оплачивать мобильную связь по шаблону, смотреть баланс, историю операций и отправлять реквизиты.

Методы и решения, использованные при создании продукта, новые для России. К примеру, ранее не применялись инструменты iOS-разработки для создания многоэкранных пользовательских клавиатур в банковской сфере. Есть отличие и от зарубежных аналогов - отсутствие необходимости отказываться от обычной клавиатуры.

- OpenKey позволяет значительно сократить клиентский путь и совершать привычные финансовые операции там, где удобно, не переходя в банковское приложение, - говорит Александр Пятигорский, вице-президент, директор департамента Digital ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». - Клавиатура пользуется большим спросом у наших клиентов, и мы рады, что профессиональное сообщество также высоко оценило нашу работу.