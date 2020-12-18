Спикер Липецкого облсовета Павел Путилин выступил на заседании Президиума Совета законодателей РФ

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Его провели первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и заместитель председателя Государственный Думы Ирина Яровая. В работе принял участие председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.

На заседании обсудили вопросы совершенствования законодательства субъектов РФ в связи с принятием поправок к Конституции, а также тему модернизации механизмов обращения с медицинскими отходами и меры по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Павел Путилин в ходе совещания выступил с докладом, посвященным реализации на практике принятых поправок в Основной закон страны. По словам спикера, путем внесения поправок в Конституцию раскрыт смысл и содержание одного из основных отличий российской государственности – социальный признак.

- Это первый важнейший шаг. По моему мнению, мы должны пойти дальше, укрепляя и развивая социальную платформу государственности России. Да, уже вносятся изменения и дополнения в действующее законодательство социальной направленности. В то же время мы предлагаем к обсуждению политическую идею о целесообразности принятия на федеральном уровне «Социального кодекса Российской Федерации», в котором необходимо предусмотреть единые подходы в вопросах социальных гарантий для всех граждан страны, - сказал в своем выступлении председатель Липецкого облсовета Павел Путилин.

В Липецкой области формируется свой «Социальный кодекс». Сейчас он насчитывает около 150 видов социальной поддержки. Спикер регионального парламента отметил, что совершенствование форм социальной поддержки и помощи – это один из путей укрепления репутации власти среди населения и воспитания политической активности среди избирателей.

Также председатель облсовета Павел Путилин остановился на новелле Конституции, посвящённой публичной власти. По его словам, для эффективной реализации этого нововведения целесообразно внести изменения и дополнения в федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов России» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в России».

- У правоприменителей должна быть полная ясность и умение отличать государственную власть, как указано в 1 главе Конституции, и публичную власть. Поэтому сегодня требуется четко прописать принципы взаимодействия органов госвласти и местного самоуправления, а также пределы и формы их взаимодействия, включая участие в формировании друг друга, - продолжил Павел Путилин.

В связи с принятыми поправками в Конституцию и необходимостью внесения изменений, прежде всего в Устав Липецкой области, в региональном парламенте создана рабочая группа с широким представительством. Собраны и обобщены все предложения по поправкам в Основной закон региона и отраслевые нормативные правовые акты. Сроки завершения этой работы во многом будут зависеть от принятия федеральным законодателем законов, вытекающих из поправок в Конституцию.

- Эффективность деятельности законодательных органов во многом зависит от правильной организации самого законотворческого процесса. В этом году мы провели мониторинг нашего закона «О нормативных правовых актах Липецкой области». Результатом стало принятие нового закона. Проделанная работа показала, что современные реалии, накопленный опыт субъектов и складывающаяся судебная практика требуют новых подходов в организации нормотворческой деятельности органов власти в целом, - считает Павел Путилин.

В завершении своего выступления Павел Путилин предложил российским законодателям вернуться к вопросу о необходимости принятия на федеральном уровне закона о нормативных правовых актах Российской Федерации. Также он выразил готовность активно подключиться к работе в этом направлении.

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого облсовета.