Специалисты Липецкэнерго выявили хищения энергооборудования в Липецком и Лебедянском районах

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Специалисты отдела безопасности «Россети Центра Липецкэнерго» при проведении осмотров линий электропередачи в Липецком и Лебедянском районах выявили хищения более 270 металлических уголков с 30 опор ЛЭП общей протяженностью более километра и весом порядка 12 тонн. Размер нанесенного ущерба составил 186 тыс рублей.

В рамках организованного отделом безопасности Липецкэнерго взаимодействия с сотрудниками полиции похитители были установлены. Ими оказались два неработающих жителя г. Липецка. Они признались во всех эпизодах совершенного преступления и предстанут перед судом за хищение имущества по статье 158 Уголовного Кодекса РФ и за угрозу энергобезопасности региона по ст. 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Также им придется полностью возместить сумму ущерба.

«В результате действий злоумышленников без электроэнергии могли остаться 159 населенных пунктов, в которых проживает порядка 25 тысяч человек. Нарушений в энергообеспечении потребителей удалось избежать только благодаря оперативной работе сотрудников Липецкэнерго по восстановлению поврежденных опор», - подчеркнул заместитель генерального директора - директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» - Константин Драчук.

Липецкэнерго напоминает, что незаконное проникновение на энергообъекты и хищение энергооборудования в соответствии со статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации наказывается лишением свободы на срок до 10 лет, а также штрафом в размере до 1 млн рублей. Также следует помнить, что такие противоправные действия подвергают опасности жизнь и здоровье, как самих похитителей, так и сторонних лиц.

О любых фактах хищения электроэнергии, проникновения на энергообъекты, разукомплектования энергооборудования, подозрительных лицах, предметах, оставленных вблизи подстанций, нарушениях охранной зоны ЛЭП энергетики просят незамедлительно сообщать по телефону круглосуточной «горячей» линии «Россети Центр» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, анонимность гарантирована).

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Фото предоставлено Липецкэнерго