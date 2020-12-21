За выходные с дорог Липецка вывезли 335 кубометров снега

В Липецке борются с последствиями снегопада Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В минувшие выходные в Липецке выпала пятая часть месячной нормы осадков. Городские службы вывезли с городских дорог 335 кубометров снега. Улицы посыпали противогололедными материалами.

В субботу израсходовали 794,5 тонны пескосоляной смеси и 124,5 тонны технической соли. В воскресенье – еще около 660 тонн материалов. На магистралях и во дворах работали 5 бригад и более 100 машин техники, из которых 20 – наемная. За чистоты в пешеходных зонах отвечали 150 дворников, а также малогабаритная техника. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящее время сотрудники управления благоустройства продолжают подметать улицы, вывозить снег.

По данным синоптиков, в начале этой недели снегопадов в областном центре не ожидается. Специалисты продолжат вывозить снег и очищать тротуары. При необходимости - посыпать магистрали.

Напомним, что проконтролировать ход уборки можно на портале «Карта Липецкой области – ГИС ГеоИнформационная система», либо в приложении «Липецкая область». Замечания по уборке снега можно направлять в ЕДС по телефону 8-800-450-48-48.