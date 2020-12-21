В Липецке открылись елочные базары: в их работе выявили 9 нарушений

В Липецке заработали елочные базары Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшие выходные в Липецке открылись елочные базары. В городе появилось 78 точек, где можно купить новогодние деревья. Сотрудники регионального управления потребрынка проверили, как организована работа базаров на улицах Меркулова, Депутатская, Заводская, Водопьянова, а также на проспекте Победы и одноименной площади.

Требования к предпринимателям с прошлого года не изменились – им нужно установить ограждение, иметь мерную линейку и упаковочный материал, договор на осуществление деятельности, информацию о стоимости товара. А также привести участок в порядок после работы. Торговые точки должны соответствовать требованиям к площади и территории размещения, определенным схемой.

Так, сотрудники управления выявили 9 нарушений. В основном, это мелкие недочеты – не видно ценника, неправильно выставили ограждение. Были и те, кто самовольно разместили точку. Таких липчан привлекли к административной ответственности за торговлю вне установленных мест. Напомним, что продавцы, как и покупатели, должны соблюдать масочный режим.

Елочные базары будут работать до 31 декабря. Все это время сотрудники потребрынка будут выходить в рейды и проверять торговые точки.