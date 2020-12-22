Как сохранить здоровье на Новый год

.

Пандемия внесла свои коррективы и в традиции встречи Нового года. Из-за отмены массовых гуляний многие предпочтут ночь с 31 декабря на 1 января провести дома, в кругу семьи. Чем порадовать себя и близких, как не нанести вред здоровью? Об этом рассказала врач высшей категории эндокринолог Елена Тамбовская.

О предновогодней диете

Многие, особенно представители прекрасной половины человечества, в преддверии праздников подбирают себе быстрые диеты и начинают интенсивно худеть. По словам Елены Алексеевны, все попытки снизить килограммы и влезть в любимое платье или платье мечты на размер-два меньше, а потом съесть все, что будет на новогоднем столе – большой стресс для организма.

– Помните, что любое снижение веса с помощью диет организм воспринимает как большую стрессовую нагрузку, которую потом нужно обязательно восполнить. В природе все рационально. Организм не теряет жировую ткань просто так, он будет требовать пополнения запасов. Поэтому, если до праздников вы сидели на жесткой диете, то все, что вы съедите в Новогоднюю ночь и в последующие праздники, вернется вам вдвойне. В этом случае надо четко решить: либо сидите на диете всегда, либо нет. Потому что в дальнейшем кроме как проблем со здоровьем вы не получите ничего. Нет такого понятия «я сейчас на диете». Есть понятие: «образ питания». Вот его и надо менять, – порекомендовала Елена Тамбовская.

«Сладкие» ограничения

Стоит отметить, что пациенты, которые переболели коронавирусом, сталкиваются с проблемами не только сердечнососудистой и дыхательной систем, но и эндокринной системы. В первую очередь, с повышением количества сахара в крови. Речь идет даже о тех, у кого сахарный диабет никогда не диагностировали.

– Это связано с тем, что при заболевании коронавирусом страдает, прежде всего, печень. На фоне повышения печеночных ферментов происходит повышение глюкозы в крови в 2-3 раза. Развивается гликемия. У одних пациентов эти симптомы наблюдаются в течение дня, у других в утренние часы – так называемая нарушенная гликемия натощак. Моя рекомендация людям, которые перенесли ковид, соблюдать определенные ограничения в употреблении блюд с новогоднего стола. В первую очередь речь идет о продуктах, которые содержат сахар. Они должны быть исключены из рациона, – пояснила Елена Тамбовская.

Кстати, если очень хочется сладкого, то вполне можно найти продукты с сахарозаменителями. А вот овощи и фрукты остаются в рационе без ограничений. Правда, это не значит, что человек может съесть пакет мандаринов за раз: все должно быть в пределах разумного. То же самое касается жирной пищи, особенно салатов с майонезом.

– Понятно, что никто не откажется от этого совсем, но не стоит делать дюжину салатов для новогоднего стола. Стоит помнить, что ночное объедание ничего хорошего за собой не несет. Люди, которые специально голодают в течение дня, чтобы наесться ночью, обрекают себя на развитие хронических заболеваний, в частности, панкреатита, повышения глюкозы крови в утренние часы. Я за умеренность во всем – в еде, в потреблении спиртных напитков. Лучше всего в праздничные дни предпочесть не крепкий алкоголь, а сухие или полусухие вина, – отметила Елена Алексеевна.

Если сахарный диабет

Что касается людей с сахарным диабетом, то им так же рекомендованы ограничения в потреблении жирной и сладкой пищи. Если человек находится на инсулинотерапии, он может позволить себе сладкие продукты, если знает, как нивелировать их негативные последствия.

Гуляйте на воздухе, но не в местах скопления людей

Пандемия коронавируса – это не значит, что мы должны сидеть дома и не выходить на улицу все новогодние каникулы. Надо чаще бывать на воздухе, но при этом не забывать об эпидемиологической безопасности.

– Заболеваемость, к сожалению, огромная, есть и летальные исходы. У людей существуют скрытые заболевания, течение которых иногда бывают непредсказуемыми. Ограничьте круг общения: берегите себя и своих близких. На свежем воздухе надо бывать обязательно, но стараться избегать массового скопления людей. И помните: на морозе защитную маску носить не надо. Ее используют только в людных местах. Если вы переболели ковидом, пневмонией, если чувствуете себя не очень хорошо, то излишние прогулки не показаны. Свой организм нужно слушать, – подытожила Елена Тамбовская. - Желаю вам всего доброго в Новом году. И будьте здоровы!

Ирина ШАБАНОВА. Фото из архива «КП».