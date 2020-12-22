В Липецке приведут в порядок подземный переход на площади Победы

В Липецке хотят привести в порядок подземный переход Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В этот вторник, 22 декабря, в Липецке состоялось выездное совещание на площади Победы. Мэр города Евгения Уваркина посмотрела, как выглядит центральная площадь областного центра.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, особое внимание уделили вывескам и рекламе. Элементы должны быть выполнены в едином стиле. Его поручили разработать начальнику управления потребрынка и департаменту градостроительства и архитектуры. А также договориться с предпринимателями о замене вывесок. По словам Уваркиной, избавляться от хаоса на фасадах магазинов нужно на всех центральных улицах. Срок – 2021 год.

Еще одна проблема – киоски перед ТК «Победа». Их решили перенести. Уличных торговцев – разогнать. А для пенсионеров, продающих продукты собственного производства, создать цивилизованные места.

Остро стоит вопрос с подземным переходом. Внутри грязно, ступени скользкие, торговые точки разрисованы. Мэр города решила встретиться с предпринимателями перехода до нового года и обсудить, как быть. Есть 2 варианта решения – прекратить торговлю на участке, либо привести территорию в порядок. Для этого сдать пространство в аренду бизнесменам, чтобы они установили красивые павильоны, освещение, камеры и тд.