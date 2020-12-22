«Стальное дерево» помогло посадить лесополосу рядом с селом Введенка

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Новая лесополоса на площади 8,5 га появилась рядом с селом Введенка Липецкого района благодаря экологическому проекту активистов во главе с липчанкой Антониной Несовой. В этом году этот проект получил поддержку грантовой программы «Стальное дерево», которая реализуется социальным партнером комбината – благотворительным фондом «Милосердие».

Одна из целей проекта - привлечь внимание общественности, бизнеса и власти к существующей проблеме сохранения и восстановления лесов и показать, что реконструкция систем защитных лесонасаждений возможна и вполне реальна.

К работе над проектом подключились волонтеры, работники компании «Стагдок», неравнодушные жители Введенского сельского поселения. На участке в районе улицы Ясная было посажено 13 тысяч саженцев липы и 21 тысяча саженцев сосны. Специалисты Чаплыгинского лесхоза обеспечили уход за молодыми насаждениями, чтобы они быстрее прижились на новом месте.

Рядом с лесополосой начато обустройство экологической тропы, которая объединит села Ситовка, Воскресеновка, Введенка, Ильино и Никольское. После завершения проекта на пешеходном маршруте оборудуют зоны отдыха с деревянными беседками, стендами с информацией о флоре и фауне региона.

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году программа стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с прошлого года - всем регионам присутствия Группы НЛМК в России. В 2019 году в Липецке, Грязинском, Тербунском и Липецком районах активисты завершили 8 проектов.

В текущем году в Липецке, Ельце, Данковском и Липецком районах удалось завершить 21 проект программы, еще два проекта завершат в следующем году. На эти цели благотворительный фонд «Милосердие» направит более 6 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.