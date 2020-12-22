Новогодняя распродажа смартфонов стартовала в салонах связи «Ростелекома» и интернет-магазине shop.rt.ru

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Предложение распространяется на модели, которые традиционно популярны у клиентов компании «Ростелеком».

Скидку на смартфоны можно получить в салонах связи «Ростелекома» в 300 городах страны, а также в интернет-магазине по адресу shop.rt.ru.

«Мы стремимся создать для наших клиентов комфортные условия при выборе необходимых продуктов и услуг, а также даем возможность сэкономить. В преддверии новогодних праздников предлагаем в нашей рознице и интернет-магазине скидки более чем на 200 моделей смартфонов ведущих брендов. Никаких дополнительных условий, клиенты лишь выбирают себе или в подарок близким смартфон из акционной линейки и оплачивают его со скидкой»,— отметил генеральный директор компании ООО «Ростелеком — Розничные системы» Денис Голещихин.

Напомним, что смартфоны в России традиционно являются одной из популярных категорий новогодних подарков.

Акция «Новогодняя распродажа 2020» в салонах связи «Ростелекома»и интернет-магазине shop.rt.ru действует до 10 января 2021 года включительно. Адреса салонов связи «Ростелекома», участвующих в акции, можно уточнить по ссылке.

ПАО «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.