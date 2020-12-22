В 2020 году липчане задолжали кредитным организациям 789 млн рублей

На брифинге в УФССП Липецкой области рассказали об итогах работы за 2020 год Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник, 22 декабря, в УФССП по Липецкой области состоялся брифинг по итогам 2020 года. Его провел руководитель Управления полковник внутренней службы Глеб Макаров.

По словам главного судебного пристава региона, с января по ноябрь этого года на исполнении в Управлении находилось 651,4 тыс. исполнительных производств. Приставы взыскали 2,7 млрд рублей. Большая часть из них – задолженности по штрафам ГИБДД, налоговым и кредитным платежам, а также по ЖКХ. За 11 месяцев Управление перечислило в консолидированный бюджет 980,3 млн рублей. Из них в казну Липецкой области ушло почти 663 млн рублей.

По алиментным платежам с января по ноябрь 2020 года приставы взыскали 76 млн рублей. Возбуждено 592 уголовных дела по ч.1 ст.157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Многие липчане задолжали кредитным организациям. С жителей области взыскали 789,6 млн рублей. За аналогичный период 2019 года – 802 млн рублей.

По налоговым платежам за 11 месяцев приставы взыскали 563,8 млн рублей. По штрафам ГИБДД – 90,5 млн рублей. За услуги ЖКХ взыскали 102,7 млн.

Временно запретили выезжать за границу 63,6 тыс. липчанам. Речь идет о жителях, которые не погасили долги. В настоящее время 2,3 тыс. водителям запретили садиться за руль. Как только задолженность исчезнет, они снова смогут водить машину.