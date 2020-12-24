Нынешний год начался, как отмечает главный нарколог области, заслуженный врач РФ Михаил Коростин, оптимистично: «В новогодние праздники произошло снижение смертности и количества опоев на 20-30% по сравнению с прошлыми годами».И, казалось, все нормализуется, но пришла новая напасть – коронавирус. Немалому числу людей пришлось поменять свой стиль жизни – кто-то потерял работу, либо ушел на «удаленку» или самоизоляцию. В марте –апреле в регионе, как и по стране, произошел рост продаж (на 10-15%) крепкого алкоголя. А ведь именно крепкие напитки являются катализатором таких тяжких алкогольных процессов как белая горячка, алкогольная кардиомиопатия, алкогольное слабоумие плюс гепатиты, инфаркты, инсульты. В результате информационно-разъяснительной работы, проводимой администрацией региона, врачами-наркологами, СМИ этот «градус активности» покупок удалось снизить.Уже в мае количество продаж крепкого алкоголя пошло на убыль (хотя самогон по-прежнему «в тренде»). Наметилась тенденция перехода на легкие спиртные напитки.- Израсходовав по весне свои запасы алкоголя, любители горячительного осознали, что надо дальше как-то жить без этого, что есть понятие «семья». Пришло понимание, что алкоголь не игрушка, не хобби, - комментирует Михаил Коростин.В современных «коронавирусных» условиях для любителей горячительного неизбежно встали вопросы – «пить или не пить при ковиде?», «употреблять» или нет при вакцинации?- Принимать горячительное при ковиде, конечно, нельзя, - подчеркивает главврач ЛОНД. – Всегда алкоголь – это мощнейшая интоксикация организма, от нее страдают внутренние органы, помогающие работе иммунной системы для сопротивления инфекции. Необходимо воздержаться от употребления алкоголя (на 3-4 дня до и после) и тем, кто вакцинируется.А индикатором алкогольной нагрузки на население, как поясняет Михаил Коростин, является статистика по алкогольным психозам:- В этом году они снизились на 16% - и это очень хороший показатель. Но по-прежнему беспокоит смертность мужчин трудоспособного возраста. В следующем году у нас предусмотрена реализация интересных программ (совместно с администрацией региона) по профилактике, предупреждению различных форм тяжелого пьянства, особенно в сельской местности.Главврач ЛОНД описал характерный случай, во многом типичный для сельского уклада жизни. По «скорой» в реанимацию попал мужчина под 50 лет со смертельно опасным панкреонекрозом. После беседы хирурга с женой выяснилось - ее «рукастый - работящий» вовсе «не пьяница». Просто во время завтрака, перед работой «для тонуса» выпивал 100-150 г «свойского» первача. Столько же, с наваристым борщом или лапшой, в обед, соответственно и на ужин, традиционно и «пивко на вечер». И так – ежедневно на протяжении многих лет. В результате «неожиданно» поджелудочная «вырубилась». Потому вопрос культуры потребления алкоголя, частоты и дозы очень актуален, особенно сейчас, когда впереди всех нас ожидают новогодние праздники. Как же распределить силы и сколько допустимо выпить «за Новый год»?- Относительно безопасно для организма 150 г крепкого алкоголя (а лучше снизить градус), пригубить немного сухого вина или шампанского, но не больше. Надо ограничить потребление жирной пищи, побольше двигаться, - рекомендует главврач ЛОНД.После такого «новогоднего приема» алкоголя необходим хотя бы недельный перерыв. Зачастую, как пояснил Михаил Коростин, путают понятие интоксикации с похмельем, прислушиваясь к советам «бывалых» «пропустить рюмочку». Здесь лучше всего поможет дегазированная минералка (типа «боржоми», «ессентуки»), прием энтеросорбентов, употребление легкоусваиваемой пищи.- Следует всегда помнить, что новогодние праздники – это, прежде всего, радость общения с близкими, возможность активного отдыха на природе. В канун Нового года желаю всем добра, позитива и оптимизма!Владимир КУЛИК.реклама