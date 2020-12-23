Образование в 21 веке призвано носить творческий и новаторский характер, быть многообразным, удовлетворять всесторонние потребности общества на основе открытости, взаимосвязи, вариативности, целостности. Желаемые результаты - это достижение высокого уровня качества образования.Педагогу в современном мире новых технологий, инноваций и информации необходимо идти в ногу со временем. Педагог - профессия государственной значимости, потому что именно он воспитывает человека, формирует личность. Современные дети развиваются очень быстро. Их вопросы никогда не заканчиваются, поэтому нужно постоянно добавлять в свою копилку новые знания, осваивать современные технологии.Особое значение для современного педагога приобретают профессиональная гибкость, способность адаптироваться к социальным переменам, готовность к успешному решению профессиональных задач в новых условиях.ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРСВ сентябре 2020 года начал свою работу объединенный электронный ресурс. Целью создания ресурса стало наличие среды для профессионального общения педагогов, распространения передового педагогического опыта, выявления и поиска путей решения актуальных педагогических проблем, позитивное решение которых будет способствовать развитию образовательной системы Липецкой области. Объединенный электронный ресурс включает 14 предметных ассоциаций педагогов области.Функционирование объединенного электронного портала осуществляется в рамках мероприятий федеральной программы для поддержки общественно-профессиональных объединений учителей-предметников по учебным предметам.МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕВ 2020 году в регионе открываются и продолжают функционировать центры цифрового и гуманитарного образования на базе образовательных организаций, которые позволяют развивать талант и способности детей,профессиональные компетенции педагогов, принципиально обновляя образовательную среду.Более 1500 педагогов области повышают квалификацию, принимая участие в семинарах и образовательных сессиях, организованных институтом развития образования Липецкой области, в том числе педагоги освоили программу «Современные проектные методы развития высокотехнологичных предметных навыков обучающихся предметной области «Технология». На протяжении пяти дней администрация и опытные наставники технопарка, приглашенные спикеры делились опытом и проводили практические занятия, мастер-классы по направлениям, а также лекции и игры. Кроме того, слушатели приобрели навыки работы с высокотехнологичным оборудованием.Педагоги Липецкой области приняли участие в региональном семинаре «Проведение уроков технологии и информатики с использованием оборудования центра «Точка роста», который проводил институт развития Липецкой области совместно с МБОУ СОШ п. свх. Агроном.В рамках проведения регионального семинара «Проведение уроков технологии и информатики с использованием оборудования центра «Точка роста» педагоги МБОУ СОШ п. свх. Агроном поделились опытом по использованию оборудования центра в процессе организации образовательной деятельности: сборкой и программированием роботов с использованием конструктора LEGO и платы Arduino, освоением программ для промышленного дизайна (SketchU, Mechroom, 3D S MAX и др.), особенностями обучения программированию на языке Python.Участники семинара познакомились с методикой программирования и использования беспилотных летательных аппаратов: в частности, для поиска людей или объектов.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫШколы должны идти в ногу со временем. Экосистемный подход ведет к изменению способов учиться, мыслить, жить и действовать на принципах взаимосвязанности и сотрудничества. В образовании это позволяет перейти от иерархических систем к сетевым моделям совместного обучения и развития. Возрастает роль молодого педагога, который умеет применять современные методики преподавания и разбирается в новых технологиях. Профессиональная адаптация молодых педагогов не проходит в одиночестве, она подразумевает поддержку в первую очередь коллег, вместе с которыми они развивают профессиональную компетентность. В процессе взаимодействия выстраивается некоторая система: молодой педагог делится теоретическими научными знаниями, в то время как они, коллеги, делятся своим опытом с ним.В целях поддержки молодых педагогов Липецкой области, повышения престижа профессии педагога, распространения передового педагогического опыта и содействия профессиональному росту и общению молодых педагогов в Липецкой области создана Ассоциация молодых педагогов. Проводятся образовательные экскурсии с целью обмена опытом всех участников образовательного процесса. Молодые педагоги наравне с опытными педагогами делятся наработками и современными формами работы. В октябре 2020 года в рамках проведения заседания Ассоциации молодых педагогов Полосина Л.В, учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 1 им. М.М. Пришвина, познакомила с использованием игровых элементов на уроках истории, Карлина К.А., педагог-психолог МБОУ СОШ № 41 г.Липецка провела тренинг «Психоэмоциональное сопровождение педагогической деятельности», методист детского технопарка Кванториум , Бабкин А.А., ознакомил как можно использовать платформы Arduino в проектной и образовательной деятельности учащихся.Фото из архива ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования».