До Нового года остается чуть больше недели. По вечерам в Липецке зажигаются прадничные огни, световые фигуры и гирлянды на елках. В пресс-службе мэрии поделились, что горожанам готовят еще один новогодний сюрприз.Скоро на площади Петра Великого появится яркий стилизованный шатер. Вокруг елки уже устанавливаются 20 опор. К ним от верхушки праздничного дерева протянут 130 нитей гирлянд. Они будут слегка провисать, тем самым создавая максимально реалистичное подобие шатра. Длина иллюминации - около 2 км. Окружность навеса - 100 м. Гирлянды будут источать теплый белый свет.Шатер мог быть внушительнее в размерах, но из-за особенностей рельефа и клумб на территории площадь ограничена. Но специалисты постараются сделать его максимально большим.В эту среду, 23 декабря, опоры монтируют 4 рабочих. С ними - автовышка и мини-погрузчик. К Новому году площадь должна засиять ослепительными огнями. Иллюминацию приобрели за счет спонсоров. Из-за пандемии коронавируса администрация не может позволить лишних трат.