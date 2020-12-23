На «социалку» – 62% расходов бюджетаУтвержденный парламентариями на 49-й сессии региональный бюджет на три года по-прежнему останется социально ориентированным. Расходы областного бюджета в 2021 г. составят 69,4 млрд рублей. При этом на различные выплаты, пособия и другие меры поддержки населения планируется потратить 28,4 % всех расходов. Значительная часть расходной части бюджета – 5,9 млрд рублей, направлена на здравоохранение. Будут сохранены все меры поддержки медработникам, продолжится запланированное строительство лечебных медучреждений. На ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья предусмотрено 2,5 млрд рублей.- Самое важное в сложившихся реалиях – поддержать жителей Липецкой области, которые в этом особенно нуждаются. Все социальные обязательства будут исполнены в полном объеме, - акцентировал Павел Путилин.Депутатский корпус сократитсяОдин из значимых вопросов – поправки в Устав Липецкой области и некоторые другие региональные законы, регламентирующие количество депутатов облсовета. Их число сократится с 56 до 42 - за счет уменьшения мандатов по партийным спискам (с 28 до 14). При этом количество избирательных округов в регионе останется прежнем. Сейчас их 28. Также неизменным остается количество региональных партийных групп.- Мы говорим об оптимизации депутатского корпуса для более эффективной работы. При этом принято решение сокращать не за счет избирательных округов. Здесь связь депутатов с населением ближе. Одномандатники несут, как говорится, персональную ответственность перед жителями своего округа, плотнее с ними работают, знают их проблемы и потребности, - отметил председатель облсовета Павел Путилин. - Партии для формирования своего представительства в парламенте должны более ответственно подходить к подбору кандидатов на выборы, активнее работать в округах, отстаивать интересы своих избирателей, а не только собирать митинги и пикеты. У нас уже есть примеры, когда некоторые депутаты избирались в облсовет по спискам одной из партий, а потом их оттуда исключали, и вообще не понятно, в интересах каких избирателей, каких движений они действуют.Предложения липецких законодателей на федеральный уровеньСейчас идет масштабная работа над принятием федеральных и региональных законов согласно поправкам в Конституцию. На состоявшемся на минувшей неделе заседании Президиума Совета законодателей РФ с инициативой выступил спикер областного парламента Павел Путилин. Он предложил тиражировать имеющийся опыт региона - действующий «Социальный кодекс Липецкой области», насчитывающий более 150 видов соцподдержки.- Мы предлагаем проработать вопрос о принятии на федеральном уровне «Социального кодекса Российской Федерации», где необходимо предусмотреть единые подходы в вопросах социальных гарантий для всех граждан страны, - сказал председатель Липецкого облсовета Павел Путилин.Также спикер регионального парламента отметил на совещании законодателей страны, что сегодня необходимо четко прописать в федеральном законодательстве принципы взаимодействия органов госвласти и местного самоуправления, пределы такого взаимодействия, формы участия одних в формировании других. Это важно для успешной реализации статьи Конституции, посвящённой публичной власти.Изменятся более 650 законопроектовВ региональном парламенте в связи с принятыми поправками и необходимостью внесения изменений (прежде всего в Устав Липецкой области), создана рабочая группа с широким представительством. Собраны и учтены все предложения по поправкам - как в основной Закон региона, так и в отраслевые нормативные акты. Будет проведена объемная работа: на региональном уровне предстоит поменять более 650 законопроектов. Но окончательное их число будет понятно после того, как будут приняты все необходимые законопроекты на федеральном уровне.- Мы надеемся на скорейшее принятие новых норм в части защиты института семьи, опеки и попечительства, а также в области здравоохранения, культуры и охраны культурного наследия, окружающей среды, молодежной политики, - почеркнул Павел Путилин.Непростой и насыщенный годУходящий год был нелегкий, «он диктовал нам свои условия, ко многому приходилось приспосабливаться», - отметил спикер. Для принятия безотлагательных решений облсовет перестроил режим своей работы. Сессии проводились значительно чаще, чем, скажем, в 2019 «докоронавирусном» году, чтобы жители, а также малый и средний могли своевременно получить необходимую поддержку. Подводя итоги, можно отметить, что экономика работает, такие важные направления, как промышленность, сельское хозяйство прибавили в своем темпе.Да, нелегко пришлось малому и среднему бизнесу. Областной Совет депутатов вместе с администрацией региона оперативно разработал и утвердил пакет законопроектов в поддержку бизнеса, пострадавшего от мер противодействия распространению COVID-19 в регионе. Так, были снижены налоговые ставки, в виде субсидий из бюджета помощь оказывалась юрлицам, ИП – производителям товаров и услуг, а также некоммерческим организациям.В 2020 году значительно расширена социальная поддержка жителей региона. Среди значимых решений года - принятие регионального закона о ежемесячных выплатах на детей от 3-х до 7 лет, решение о переоформлении выплат и пособий на детей без предоставления документов, бесплатное горячее питание для всех учеников начальных классов. Кроме того, в Липецкой области пересмотрены некоторые условия получения пособия на ребенка, а также существенно смягчены условия при заключении социальных контрактов - получить такие виды поддержки сможет больше людей в такой сложный период.- Жизнь продолжается, липчане должны чувствовать нашу поддержку. И депутаты, и администрация региона всегда придут на помощь там, где трудно, - подчеркнул спикер регионального парламента. - Поздравляю всех жителей Липецкой области с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы все мы как можно быстрее вернулись в привычный ритм жизни, а пандемия ушла в историю. Всем крепкого здоровья, благополучия и удачи!Фото предоставлено пресс-службой Липецкого облсовета.