В Липецкой области разразился скандал. В телеграме появилось видео с совещания, где чиновники региона просят коллег \\"улучшить\\" отчетность за ноябрь по медпомощи. В кадре появляются вице-губернатор Александр Ильин, начальник управления здравоохранения области Юрий Шуршуков, глава ТФОМС Галина Ражина.На видео говорят о том, что до указанного часа следующего дня в адрес ТФОМС необходимо предоставить уточнение реестров на оплату медпомощи за ноябрь. И что сданные реестры - это черновики. А улучшить ситуацию можно определенным видами медпомощи - дневным стационаром, диспансеризацией, профосмотрами, МРТ, КТ. Также упоминается, что важно учесть все объемы, которые врачи проводили и не проводили. Цель данных мер, по словам чиновников - использовать средства резервного фонда правительства. Ведь \\"других возможностей притянуть эти деньги нет\\". Кроме этого, речь зашла о каких-то 350 млн рублей неисполненных остатков.Также на совещании говорили о последствиях, если не изменить показали.- Если мы с вами не сработаем эффективно, кто-то лишится своего рабочего места, - говорит в ролике начальник управления здравоохранения. - И будет крайне тяжело найти такое же благодарное рабочее место, обеспечивающее лично вас, ваших детей, близких, регулярно получаемыми деньгами от государства. Поэтому не давайте поводов сомневаться в вашей квалификации. Не создавайте проблем своим руководителям. Не создавайте проблем администрации области.Как сообщили \\"КП-Липецк\\" в пресс-службе, администрация региона уже организовала проверку по данному факту. Видео заинтересовалась и прокуратура.- Информация, которая содержится в ролике, проверяется прокуратурой области, - рассказала старший помощник прокурора региона Татьяна Ткачева. - В ходе проверки будут опросят всех должностных лиц, принявшие участие в совещании. Исследуют документы, касающиеся вопросов об объеме предоставленных медицинских услуг. По результатам проверки дадут правовую оценку ситуации.