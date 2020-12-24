В декабре 2020 года «Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами жителей шести населенных пунктов Липецкой области: сел Большой Хомутец, Доброе, Вторые Тербуны, Марьино-Николаевка, поселка Лев-Толстой и города Чаплыгина.С начала реализации проекта по цифровизации сельских поселений численностью от тысячи человек доступ к современным сервисам связи получили более 10 тысяч домохозяйств. Подключение осуществляется при софинансировании администрации области.Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:«В рамках проекта “Цифровизация сельских поселений” мы продолжаем активное строительство волоконно-оптических линий связи на территории Липецкой области. “Ростелеком” стремится к тому, чтобы жители глубинки имели такой же доступ к интернету и цифровым возможностям, как и в городе. Отрадно, что администрация области приняла активное участие в реализации проекта. Это огромный шаг в будущее, который позволит жителям сельских поселений комфортно работать, учиться и отдыхать».Марина Обухова, жительница села Марьино-НиколаевкаТербунского района:«Мне слабо верилось, что высокоскоростной интернет дойдет до нашей глубинки. И, как оказалось, я ошиблась! Уже в декабре “Ростелеком” закончил строительство своих сетей и начал подключение абонентов. Мы были одними из первых. И интернет, и телевидение нам настраивали специалисты провайдера. Они подробно объяснили, как можно выбирать фильмы на платформе Wink и обеспечивать сохранность своего имущества с помощью сервисов“ Умный дом” и “Видеонаблюдение”. Для нас это очень актуально в преддверии новогодних каникул, так как мы планируем провести все выходные у родственников в соседнем селе».В комплект видеонаблюдения входит широкоугольная цифровая видеокамера (HD или FullHD) с инфракрасной подсветкой. В камеру встроена функция Push-to-talk, которая обеспечивает двустороннюю трансляцию голосовых сообщений. С её помощью, как по рации, можно оперативно связаться с близкими, которые находятся дома. В личном кабинете есть возможность добавить несколько устройств видеонаблюдения, установленных в разных помещениях и даже в разных городах. Записи с камер попадают по защищенному VPN-каналу в облако «Ростелекома», где хранятся от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа.Узнать подробнее о предложениях «Ростелекома» для физических лиц можно на сайте компании и по телефону горячей линии 8-800-450-0-150.рекламаФото предоставлено Ростелеком