Она создана для поддержки коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей. В конкурсе может принять участие любой молодой человек от 18 до 30 лет, гражданин РФ, и ранее не побеждавший в программе.Представитель Фонда содействия инновациям в Липецкой области, депутат горсовета Липецка Станислав Каменецкий рассказал, как с помощью проекта молодые новаторы могут воплотить свои изобретения в жизнь и даже заработать на этом.- Темы оказались разноплановыми и интересными. От разработки бионического протеза кисти руки человека, умной тепловой сети \\"Energy Safe Home\\" до устройства переработки вторичной пластиковой тары из полиэтилентерефталата (ПЭТ) в филамент для 3D-печати. Радует, что молодые люди готовы создавать новые приборы и интеллектуальные производственные технологии. Не забывают, как в наше время ценно вкладываться и получать результаты от ресурсосберегающей энергетики. Наша основная задача – помочь монетизировать эти идеи. Иными словами, обеспечить развитие проекта в части коммерциализации результатов, - сказал Станислав Каменецкий.Победители конкурса могут подать заявку в программу «Старт», либо зарегистрировать малое инновационное предприятие с долевым участием заявителя не менее 50%, либо подписать лицензионное соглашение о возмездной передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности.В этом году участие в программе «Умник» приняли более 100 человек, представители различных учебных заведений. Эксперты, которые находятся в разных регионах, выбирали из 49 проектов. В итоге 36 работ будет финансировать Фонд. Размер гранта для победителя внушительный – 500 тыс. рублей.- Квота Липецкой области по программе на 2020 год – 11 проектов. У ребят большая конкуренция, так как каждый проект по своему уникален и востребован сегодня на рынке. Остаётся пожелать всем участникам успехов и заслуженной победы! - отметил Станислав Каменецкий.Фото предоставлено пресс-службой Липецкого горсовета.