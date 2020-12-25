Специалисты провайдера установили сим-карты в 60 камерах наружного наблюдения, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. Передача данных о превышении скоростного режима передается в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД) через собственный VPN-канал «Ростелекома». Частная виртуальная сеть обеспечит защищенную и бесперебойную передачу фото- и видеоотчетов с видеокамер.Владимир Левочкин, директор областного казенного учреждения «Дорожное агентство Липецкой области»:«Использование современных цифровых технологий помогает повысить безопасность участников дорожного движения. “Ростелеком” в короткие сроки проработал наш запрос и предложил оптимальный с технической и экономической точек зрения вариант. Качество и скорость выполнения работ оставили самые положительные впечатления».Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:«Мобильная связь и VPN “Ростелекома” позволят ГИБДД контролировать ситуацию на автомобильных дорогах Липецкой области. Сотрудники ведомственной организации могут беспрепятственно просматривать видео происшествий. Наша виртуальная частная сеть гарантирует информационную безопасность и защиту от внешних негативных факторов».VPN-каналы, созданные на основе мультисервисной сети «Ростелекома», обеспечивают высокий уровень безопасности. В их работе применяются надежные алгоритмы шифрования. Высокотехнологичное решение совмещает в себе простоту и экономичность. Используя VPN как единую инфраструктуру, заказчик может получать различные сервисы: корпоративную телефонию, видеоконференцсвязь, единую систему электронного документооборота, электронную почту, CRM.Узнать подробнее о предложении «Ростелекома» можно на сайте компании и по телефону горячей линии 8-800-200-30-00.рекламаФото предоставлено «Ростелеком»