До Нового года осталось меньше недели. Липчане вовсю готовятся к празднику и предстоящим каникулам. А как весело и с пользой провести эти дни, не выезжая из города, рассказали в пресс-службе мэрии.ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХВ Липецке заработают более 10 катков. Некоторые из них проходят финальный этап поливки. Открыть ледовые площадки планируют в конце этой недели, либо в начале следующей. Покататься на коньках можно будет на малом поле СК \\"Сокол\\". Работы по заливке там ведутся круглосуточно с 20 декабря. В ФК \\"Пламя\\" каток готов на 90%. Осталось залить 2 чистовых словия и отшлифовать поверхность. Но делать это нужно при температуре не ниже -7 градусов. Кстати, катки оборудованы раздевалками и прокатом.Липчане могут посетить и бесплатные катки во дворах города. В настоящий момент полностью готовы ледовые площадки: улица Космонавтов, 6, Циолковского, 37/2, переулок Виноградный, 1. Работы продолжаются по адресам: улица Терешковой, 10/3; Детская, 2а; Ярославская, 19; 50 лет НЛМК, 3; 60 лет СССР, 6; 15 микрорайон, 16; Кривенкова, 17, Архангельская, 10.В Нижнем парке каток работает ежедневно. С понедельника по четверг с 10.00 до 22.00. В пятницу, субботу и воскресенье с 10.00 до 23.00. В канун новогодней ночи, 31 декабря, площадку закроют в 18.00. С 1 января каток заработает в штатном режиме. Стоимость катания для детей до 10 лет со своими коньками - 150 рублей, для взрослых - 250 рублей. Время не ограничено. За прокат коньков придется заплатить 250 рублей за первый час и 150 за последующие. Для детей - 150 и 50 соответственно.Для малышей открылся детский каток в Быхановом саду. Его залили на территории автодрома, рядом с компьтерным центром. Со своими коньками - 50 рублей за 2 часа. Если взять на прокат - 100 рублей за то же время.ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХЛыжные трассы готовы у Спортивной шолы №7 - проезд Сержанта Кувшинова, 5. А также в парковых зонах СК \\"Сокол\\", ФОК \\"Пламя\\" и \\"Новолипецкий\\".В Быхановом саду уже накатали лыжню. Лыжи с ботинками стоят 150 рублей в час. Есть только взрослые размеры. Покататься на своих лыжах липчане могут в любом парке города.ЗИМНИЕ ЗАБАВЫЖелающих покататься на ватрушках ждут в Нижнем парке. Там стоит 7-метровая деревянная горка. 15 минут проката - 100 рублей. В стоимость входит и аренда ватрушки.На Липецком городище аренда тюбинга обойдется в 100 рублей за полчаса или в 200 рублей за час. Цена тройного тюбинга - 300 рублей за полчаса. Любителям экстрима рекомендуют попробовать аттракцион \\"Беличье колесо\\" - 100 рублей 15 минут. В будни прокат работает с 12.00 до 22.00. В выходные - с 10.00 до 22.00.