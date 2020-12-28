В конкурсе энергетических арт-объектов «Свет – 100 лет», организатором которого уже второй год выступает липецкий филиал «Россети Центр», приняли участие более 17 креативных работ жителей региона. На суд конкурсной комиссии были представлены световые инсталляции общественного пространства города, интерактивные 3-D модели будущих энергообъектов, а также макеты исторических электроприборов. Главными критериями оценки арт-объектов экспертной комиссией были интерактивность и визуальное воплощение ключевых символов города и значимых событий страны в эстетике объектов электросетевой структуры.По итогам творческого состязания первое место в номинации «Современная энергия» эксперты присудили студенту Липецкого металлургического колледжа Даниилу Баннову. Инсталляция городского «Памятника Танкистам» покорила экспертов современным освещением и звуковым сопровождением легендарного «Дня Победы». Диплом второй степени в номинации «Цифровое будущее» получили его сокурсники Николай Гладких и Даниил Ковалев. Их совместный проект «Сквер энергетиков» выполнен с использованием технологии солнечных батарей и применением экологических материалов. Начальник Управления технологического развития Олег Середкин был отмечен в отдельной номинации «Первенцы ГОЭЛРО» с работой «Старинный уличный фонарь».Все участники проекта «Свет – 100 лет» были награждены дипломами и ценными подарками, а их творческие работы заняли почетные места в историческом музее Липецкэнерго. Также энергетики отметили участие преподавателей Липецкого металлургического колледжа в создании студенческих проектов и поблагодарили их за плодотворное многолетнее сотрудничество.- Конкурс энергетических арт-объектов мы проводим уже во второй раз. Расширенный формат мероприятия этого года позволил привлечь к участию всех жителей региона, которые смогли не только проявить свое научно-техническое творчество, но и отразить в макетах электросетевых объектов ключевые символы города и значимые события страны – 100-летие плана ГОЭЛРО и 75-летие Победы, - подчеркнул значение конкурса директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.РекламаФото предоставлено Липецкэнерго