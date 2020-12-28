В этот понедельник, 28 декабря, мэр Липецка Евгения Уваркина и спикер горсвоета Александр Афанасьев брифинг по итогам года. Мэр отчиталась о работа по разным направлениям, рассказала о планах на следующий год и долгосрочных проектах.Евгения Уваркина отметила, что коронавирус и связанные с ним ограничения сказались на бюджете, но город потерял вдвое меньше, чем прогнозировали – 250 млн. рублей. Мэр призналась, что весной администрация, как и все, была в панике. Но в последствии удалось сэкономить более 70 млн. рублей.Среди главных достижений глава администрации обозначила открытые многострадальной школы на улице 50 лет НЛМК, детских садов, а также строительство проспекта победы и моста в Новой жизни. В отчете также значились ремонт дорог и переселение из аварийного жилья. Отдельно мэр отметила благоустройство парков и общественных площадок, в чем активно помогал бизнес.Говоря о планах на 2021 года, самым масштабным проектом Евгения Уваркина назвала реконструкцию улицы 50 лет НЛМК. В этот раз мэтр надеется, что подрядчики учтут все недочеты проспекта Победы и сделают все правильно. Также среди грядущих изменений – новый генплан Липецка. Мэр привела в пример Копенгаген, где на площади чуть более 85 квадратных километров живут больше 600 000 человек. А в Липецке примерно на такое же количество человек 330 кв. километров. Поэтом расширять его смысла нет. По мнению администрации, нужно укомплектовывать застройкой районы.– Развивая периферию, мы отдаляем рабочие места и локации, где люди могут отдохнуть, – аргументировала мэр. – Для жителей – это дополнительные трудности. Для города тоже, в первую очередь из-за необходимости создавать инфраструктуру. Реновация – это комфортное жилье внутри города, решение проблемы старой и аварийной застройки, обновление инженерных сетей.Один из грандиозных проектов будущего – самый крупный в Черньземье парк развлечений. Он должен появиться в районе пляжа и улицы Маяковского. Для грандиозного проекта уже есть инвестор. Также продолжат строить Зеленый остров, а на другом берегу реки Воронеж планируют создать гребной клуб. Еще одной изюминкой станет площадь у Звездного, где за счет инвесторов появится плоскостной фонтан.Спикер горсовета Александр Афанасьев назвал главным событием прошедшие по новой системе выборы. Отметил, что парламент состоит из опытных высококвалифицированных в различных отраслях специалистов, также есть активные молодые депутаты. Говоря об итогах, спикер отметил пандемию коронавируса. Депутаты организовали волонтерское движение, помогали пожилым людям, медикам и их семьям. Также председатель парламента заметил, что COVID-19 хоть и изменил работу парламента, но с населением работать никто не прекращал. Депутаты вышли в соцсети, где постоянно на связи с жителями своих округов.Отвечая на вопрос «КП-Липецк», чтобы руководители хотели лично изменить в облике города, Евгения Уваркина посетовала на неоформленные вывески и фасады зданий вразнобой. Мэр хотела бы, чтобы в Липецке было чисто, красиво, как в Европе и больше пешеходных зон. Александру Афанасьеву хотелось бы видеть более живые и современные стили новых микрорайонов, а не коробки.В целом мэр Липецка оценила свою работу за год на четверку с минусом, но команду администрации похвалила. Также руководители города рассказали, что будут встречать Новый год дома в кругу своих семей. В завершении мэр и спикер поблагодарили друг друга за работу и поздравили липчан с наступающим Новым годом.