Мы все хотим, чтобы воздух был чище, а зеленых насаждений и ухоженных территорий больше. Говоря об улучшении экологии, во весь голос звучит вопрос социальной ответственности бизнеса. И здесь показателен подход НЛМК, последовательно реализующего свои экологические проекты. С 2000 года компания инвестировала свыше 1,3 млрд долларов в природоохранные мероприятия.О том, как НЛМК в уходящем «коронавирусном году» выполнял свою экологическую программу – в нашем кратком обзоре.В разы сокращена эмиссия сероводородаБлагодаря более чем двухмиллиардному инвестпроекту комбината - комплексу безводного охлаждения доменного шлака существенно снижен запах сероводорода в жилом поселке Тракторостроителей и прилегающих территориях. С реализацией комплекса первый доменный цех НЛМК (три доменные печи) полностью переходит на технологию сухого охлаждения шлака. Комплекс построен на месте шлакового отвала, накопленного с 70-х годов прошлого столетия. В рамках проекта было переработано почти 6 млн тонн различных материалов, копившегося с 70-х годов прошлого века. Ранее при охлаждении доменного шлака использовалась вода. Реакция горячего шлака с водой приводит к выделению сероводорода – химического соединения со специфическим запахом, который может появляться даже при концентрации вещества ниже норматива. Новый комплекс позволяет полностью исключить использование воды. В результате эмиссия сероводорода сокращена в 3,5 раза.«Это беспрецедентный проект, такой объем шлака без применения воды для охлаждения в мире не перерабатывали», - отметил начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.По примеру липчан на безводное охлаждение начинают переходить другие металлургические производства в стране.Новые системы газоочисткиБлагодаря им улучшены экологические показатели доменного и сталеплавильного производства. На обновленных комплексах конвертера №2 и конвертера № 3 с газоотводящим трактом и системой улавливания неорганизованных эмиссий пыли, доменной печи №6 установлены системы очистки воздуха, соответствующие наилучшим доступным технологиям – они улавливают до 99,9% пыли.На завершающем этапе находятся мероприятия по замене устаревших аспирационных систем на современные установки очистки газов в Доменном цехе № 1.На комбинате повысилась и эффективность уборки площадки с помощью новых пылеуборочных машин. Использование современной техники позволяет ежегодно убирать с дорог предприятия до 2 тыс. тонн пыли.НЛМК уже завершил четыре из девяти проектов четырехстороннего соглашения между Министерством природы РФ, Росприроднадзором РФ, Администрацией Липецкой области и предприятием, подписанное летом 2019 года, с достижением установленных экологических показателей. Соглашение предусматривает выполнение комплекса проектов модернизации и нового строительства в период 2019-2023 гг.Отходы - на переработкуЕжегодно на предприятии образуется около 2 млн тонн побочных материалов. 80% (шламы, пыль, лом металлов, отработанные масла и эмульсии) перерабатываются и используются в качестве сырья в производственном процессе. 15% отходов передается специализированным организациям для обезвреживания или утилизации, 5% - размещается на полигонах. На комбинате организован раздельный сбор бумаги, картона, стекла, пластиковой и древесной тары, офисной техники, картриджей для принтеров, ртутьсодержащих отходов и отработанных батареек.Дышится легчеПромышленный Липецк уже несколько лет не относится к числу городов страны с самым загрязненным воздухом. Да, доля НЛМК в совокупной эмиссии в атмосферу 86% и кажется, что это «ого». Но надо учесть, что 80% эмиссии комбината – это оксид углерода. Этот газ выбрасывается из труб высотой 50-150 м, и, поднимаясь в верхние слои атмосферы, трансформируется в углекислый газ (он входит в природный состав воздуха).По оценке Росгидромета, состояние природного воздуха Липецка соответствует уровню загрязненности городов, которые не имеют развитую промышленность. Среднегодовые концентрации по всем веществам ниже предельно допустимой концентрации (ПДК).Вывод один – объемы производства в НЛМК растут, а воздействие на атмосферу снижается. А контролирует воздействие производства на окружающую среду постоянный экологический мониторинг. Эколаборатория комбината ежедневно проводит в день около 100 анализов.Кстати, показатели заболеваемости органов дыхания в Липецкой области (по данным Росстата и Минздрава) за период с 2000 по 2018 гг. снизились. По России за этот период отмечен рост на 16%, по ЦФО – рост на 2%, по Липецкому региону – снижение на 16%.Помогают волонтеры НЛМКАктивисты комбината регулярно участвуют в экологических акциях. В сентябре волонтеры НЛМК провели экологическую акцию в Парке Победы, в которой приняли участие около 100 человек. Активисты-волонтеры, сотрудники предприятия и члены их семей очистили от мусора территорию парка со стороны улицы Яна Берзина.Команда липецких волонтеров во главе с работницей НЛМК Марией Трухачевой победила во всероссийском конкурсе «Лучший эковолонтерский отряд» в номинации «Эко-молодость». Активисты в течение двух лет реализовывали проект «Экопатруль» по очистке берегов реки Воронеж от мусора. Волонтерская инициатива была поддержана грантовой программой «Стальное дерево», которая организована при участии социального партнера НЛМК – благотворительного фонда «Милосердие».Активно принимают участие работники комбината и в традиционном Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна». В этом году несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку инициативу общественной организации поддержали около 1000 работников комбината. Уборка с соблюдением требований безопасности прошла на промышленной площадке предприятия и близлежащей городской территории. На специальный полигон вывезли свыше 100 тонн отходов – это более 20 самосвалов. Вместе с уборкой, работники комбината высадили деревья, привели в порядок клумбы и газоны.Характерно, что инициативы, помогающие охране окружающей среды, исходят от самих сотрудников НЛМК. Ежегодно их подается порядка 600. Предложения сотрудников помогли снизить эмиссии и шумовое воздействие агрегатов, уменьшить загрязнение грунта, увеличить срок эксплуатации газоочистного оборудования.Среди лучших в РоссииВ нынешнем году НЛМК стал победителем второго всероссийского конкурса «Надежный партнер – Экология». Липчане, представившие проект по снижению эмиссии, первенствовали в номинации «Лучший проект по снижению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, обеспечению экологической безопасности атмосферного воздуха».Эффективно участвуя в улучшении экологии, НЛМК получил и мировое признание. В уходящем году НЛМК победил в международном конкурсе «Экологическая культура. Мир и согласие» в номинации «Экологическая культура в промышленности и энергетике». Жюри высоко оценило реализованные в 2019 году на комбинате мероприятия по модернизации природоохранного оборудования и снижению воздействия на воздух. Проекты в коксохимическом, доменном, сталеплавильном и огнеупорном производствах позволили сократить валовые эмиссии почти на 7 тыс. тонн, в том числе фенола, сероводорода, пыли, оксида углерода. Общий объем инвестиций в комплекс проектов превысил 50 млрд рублей, из них непосредственно в природоохранное оборудование - около 10 млрд рублей.«Лидерство в области устойчивого развития – одна из ключевых стратегических целей компании. Инвестиции Группы НЛМК в природоохранную сферу за период 2019-2023 гг. составят более 20 млрд рублей», - подчеркнул директор по экологии Группы НЛМК Никита ВоробьевВладимир КУЛИК. Фото автора и пресс-службы НЛМК.