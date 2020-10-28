Липецкэнерго синхронизирует инвестиционную и ремонтную программы с учетом потребностей социально-экономического развития региона

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В филиале «Россети Центр Липецкэнерго» подвели предварительные итоги выполнения инвестиционной и ремонтной программ, направленных на обеспечение стабильной работы энергообъектов и дальнейшее повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. Общий объем их выполнения по итогам 9 месяцев составил более 700 млн рублей.

В числе наиболее крупных объектов инвестиционной и ремонтной программ филиала модернизация подстанции 110 кВ «Донская», цифровизацияГрязинского района электрических сетей, ремонт трансформаторов 110 кВ на ПС «ГПП-2» и ПС 110/10 кВ «Лев-Толстой», а также воздушной линии ВЛ 35 кВ «Восточная».

Модернизация и строительство данных энергообъектов позволили повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей города Липецка, Грязинского, Елецкого, Задонского и Лев-Толстовского районов. В их числе социально-значимые объекты и крупные предприятия агропромышленного сектора и пищевой промышленности такие, как Липецкий завод гусеничных тягачей, выпускающий технику для вооруженных сил России и других стран; объекты Новолипецкого металлургического комбината, входящего в тройку крупнейших металлургических предприятий страны; ОАО «Елецкий машиностроительный завод», предприятия ПАО «Группа Черкизово».

Формирование инвестиционной и ремонтной программ филиала осуществляется в соответствии с техническими задачами по обеспечению стабильной работы электросетевого комплекса региона, а также с учетом потребностей социально-экономического развития региона, которые обозначаются органами региональной власти. Приоритетными объектами реконструкции и ремонтов являются те, на которых регистрируется наибольшее количество технологических нарушений. Реализация технически и экономически обоснованных проектов, прошедших процедуру рассмотрения и утверждения в Минэнерго РФ, выполняется в рамках установленных сроков, имеющих как ближайшую, так и долгосрочную перспективу. В связи с этим Липецкэнерго призывает жителей Липецкой области с пониманием относиться к срокам решения вопросов строительства и реконструкции территориальных энергообъектов.

«Включение или исключение объектов из утвержденных инвестиционной или ремонтной программ не может происходить по решению только «Россети Центр». Тем не менее, мы не оставляем без внимания вопросы потребителей, связанные с электроснабжением и не предусмотренные утвержденными программами. На их решение направляются средства, сэкономленные филиалом в результате реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также за счет выполнения работ хозяйственным способом, позволяющих уменьшить ожидаемые затраты по реконструкции электросетей и в целом по электросетевому комплексу», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото предоставлено Липецкэнерго