Игорь Маковский: «Россети Центр» будут содействовать практическому применению отечественных разработок в электросетевом хозяйстве

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В «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» под руководством генерального директора Общества Игоря Маковского прошло совещание с участием представителей руководства ООО «НПК «Автоприбор» и Ивановского государственного энергетического университета (ИГЭУ). В режиме видеоконференции стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере применения в отрасли принципиально нового электротехнического оборудования – трансформаторов с сердечником из аморфной стали.

Аморфные материалы имеют ряд принципиальных преимуществ перед электротехнической сталью. Они имеют микроструктуру жидкости, что обуславливает их гораздо большую коррозионную стойкость, уникальные магнитные и акустические свойства. Из-за отсутствия границ между областями в них нет и дефектов строения.

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ООО «НПК «Автоприбор» - крупнейший в России научно-производственный комплекс, специализирующийся на выпуске электрооборудования и приборов широкого спектра применения. Предприятие имеет в распоряжении линию по разливу аморфной стали и планирует использовать ее для изготовления электротехнической продукции. Речь идет о трансформаторах с сердечником из аморфной стали.

Их основное преимущество – пониженные в 4 и более раза потери холостого хода оборудования. Уникальная конструкция трансформатора позволяет упростить процесс технического обслуживания в период эксплуатации, что значительно увеличивает экономическую эффективность изделия. Аналогичные разработки уже хорошо зарекомендовали себя на Западе, в Китае, Японии, Индии. Теперь появилась возможность производить их в России.

Соразработчиком нового электрооборудования выступает Ивановский Государственный Энергетический Университет (ИГЭУ), который обладает компетенциями по разработке измерительных трансформаторов и трансформаторов общего назначения, исследованию в области измерения трансформаторов тока и напряжения, где может применяться аморфная сталь. Кроме того, вуз может стать базой для исследования характеристик нового оборудования и в дальнейшем передать результаты этих испытаний в аттестационную комиссию ГК «Россети». Для этого у ИГЭУ есть собственная высокотехнологичная площадка – научно-образовательный центр (полигон) «Цифровая подстанция».

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В прошлом году «Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» оказала поддержку вузу в реконструкции помещения лабораторий подстанции. В будущем планируется расширить функционал площадки в направлении исследования силового оборудования. Стороны договорились о более масштабном и плотном сотрудничестве в данной области. Оно касается, в частности, и дальнейшего развития проекта новых трансформаторов.

«Нам интересны инициативы коллег из НПК «Автоприбор» и, в частности - планы по развитию производства электрооборудования с использованием аморфной стали. Мы внимательно следим за технологиями и компетенциями в этой области и считаем их актуальными для электросетевого комплекса. Опытное изделие НПК «Автоприбор» проходит испытание в нашем профильном университете. Мы готовы выступить его долгосрочным якорным заказчиком при выполнении условий в части их качества и надежности», - подчеркнул генеральный директор Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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Фото предоставлено Липецкэнерго