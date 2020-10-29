Специалисты «Россети Центр Липецкэнерго» подготовили электросетевой комплекс региона к осенне-зимнему периоду

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Их своевременное проведение является необходимым условием стабильной работы электросетевого комплекса и залогом надежного электроснабжения региона в отопительный сезон.

Для повышения устойчивости работы энергосистемы специалисты Липецкэнерго выполнили ремонт 24 силовых трансформаторов 35-110 кВ, 56 трансформаторных подстанций напряжением 0,4-10 кВ и более 312 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ. Расчистили от древесной и кустарниковой поросли 500 га трасс воздушных линий. Объем финансирования ремонтов в 2020 году составил более 165 млн рублей.

К работе в условиях холодов подготовлены автотранспорт и спецтехника. На 100% укомплектован аварийный запас оборудования. При необходимости Липецкэнерго готово задействовать к ликвидации технологических нарушений 115 бригад в составе 594 человек, 205 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций - 29 бригад в составе 118 человек и 55 единиц техники. Кроме того, в филиале сформированы 9 мобильных бригад в составе 63 человек личного состава и 26 единиц техники, готовых оперативно выехать к месту повреждения электрооборудования, в том числе в другие регионы. Для временного электроснабжения потребителей в распоряжении специалистов филиала имеются 46 передвижных дизельных электростанций общей мощностью более 3 МВт.

Обеспечена готовность персонала. Проведено 109 противоаварийных тренировок по ликвидации аварий, характерных для низких температур, в том числе совместные учения с региональным управлением МЧС России и органами местного самоуправления.

Для координации восстановительных работ в Липецкэнерго действует оперативный Штаб. Благодаря используемой видеоконференцсвязи филиал имеет возможность координировать действия оперативного персонала с территориальными сетевыми организациями, ГУ МЧС Росси по Липецкой области и региональной администрацией.

Выполнены профилактические меры по защите здоровья персонала Липецкэнерго в условиях текущей эпидемиологической ситуации. Во всех структурных подразделениях филиала проводится регулярная термометрия сотрудников и дезинфекция помещений, сформирован запас средств индивидуальной защиты. Организовано тестирование на COVID-19 и вакцинирование от сезонного гриппа.

«На сегодняшний день выполнены все мероприятия, необходимые для обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей 18 районов Липецкой области. При этом стабильная работа энергокомплекса в период низких температур и повышенных нагрузок на сети будет находиться под постоянным контролем специалистов Липецкэнерго. В связи с этим важнейшей нашей задачей станет обеспечение безопасности и здоровья персонала в сложившихся неблагоприятных эпидемиологических условиях», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото предоставлено Липецкэнерго