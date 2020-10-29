МегаФон инвестирует 6 млрд руб. в разработку системы спутниковой передачи данных

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Она займется исследованиями использования низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных. На проведение прикладных исследований, разработку технических решений и испытания МегаФон намерен направить 6 млрд рублей в ближайшие два года.

«МегаФон 1440» возглавит Алексей Шелобков, который совместит руководство исследовательской компанией с текущей должностью управляющего директора технологической компании YADRO. На старте проекта его команда будет сформирована из топ-менеджеров YADRO, а также специалистов МегаФона и компаний группы «ЮэСэМ Телеком». Исследовательский офис сфокусируется на построении эффективной экономической модели и технологической базы для спутниковых систем, разработает прототипы оборудования – как самих спутников, так и инфраструктурных решений для внедрения технологии на массовом рынке, – и испытает их на земле и в космосе.

МегаФон – технологический лидер телекоммуникационной отрасли. Первым в России внедрил стандарты 3G, 4G, первым в мире запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE Advanced. МегаФон – многолетний чемпион по скорости интернета в стране по результатам международного исследования Ookla Speedtest. Оператор обладает самым широким покрытием сети по данным Роскомнадзора. Услугами компании пользуются 75,4 млн клиентов. МегаФон – лидер по количеству обслуживаемых IoT-устройств в стране. Компания уже реализует масштабный проект Arctic Connect по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию по дну океана вдоль Арктической зоны России с совокупным объемом инвестиций около 70 млрд рублей.

«Наша цель – перенести опыт и подходы технологической индустрии в аэрокосмическую отрасль. За два года нам предстоит решить сразу несколько задач, - говорит Алексей Шелобков. - Во-первых, экономическую. Мы нацелены разработать такую модель, которая позволит сделать использование низкоорбитальных спутников для передачи данных рентабельным. Для этого сфокусируемся на сокращении стоимости производства спутников и наземного оборудования. Во-вторых, мы намерены привлечь к проекту широкий пул экспертов и инвест-партнеров. Цель, которую мы ставим перед собой, – достаточно абмициозная, достичь ее планируем за счет привлечения в проект лучших умов из разных сфер. Наконец, третья задача – протестировать новые технологии в реальных условиях. Первые орбитальные миссии спутников от «МегаФон 1440» мы рассчитываем совершить уже на горизонте пяти лет».

Основные преимущества низкоорбитальной спутниковой связи – возможность обмена информацией с низким уровнем задержки сигнала (от 20 мс) и высокой скоростью передачи данных – от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с.

«Мы уверены, что за гибридными орбитально-наземными телекоммуникационными сетями – будущее, – говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. – Такие сети смогут дать высокоскоростную связь по всей территории России, вне зависимости от удаленности до абонента или рельефа местности. Это делает их сверхвостребованными не только для развития в дальних областях страны, но и в части применения новых поколений связи, а также интеграции IoT-решений для всех секторов реальной экономики в стране.

Сегодня наземной связью покрыто порядка 35% территории страны, а в зонах с низкой плотностью населения прокладка оптоволокна требует все более существенных инвестиций. Эти расходы уже сопоставимы с вложениями в спутниковые системы. Единственным способом обеспечения повсеместного покрытия является конвергенция наземной и спутниковой связи. С ее появлением мы получим универсальную транспортную сеть для всех поколений связи – нынешних, завтрашних и послезавтрашних.

МегаФон всегда мыслит технологиями будущего, мы первые дали стране 3G и 4G, мы подключили рекордное количество обслуживаемых «умных» устройств Интернета вещей, наш мобильный интернет – самый быстрый в России. Мы готовы к серьезному изучению и – главное – созданию коммерчески успешных спутниковых сетей.

Новый способ доставки сигнала до наших клиентов даст серьезный импульс развитию телекоммуникационных технологий, который почувствуют все абоненты – от массового сегмента до корпоративного и государственного секторов. Появление этой технологии позволит предоставлять услуги высокоскоростной связи не только в России, но и по всему миру. Мы уже лидеры по покрытию и скорости на земле, мы прокладываем арктический канал между Европой и Азией под водой, мы готовы сделать шаг в космос».

МегаФон 1440 – 100%-ное дочернее предприятие МегаФона, проектный офис для исследований использования низкоорбитальных спутниковых систем для высокоскоростной передачи данных. Цифра «1440» в названии компании символична. Ровно столько оборотов вокруг земли сделал первый искусственный спутник Земли, космический аппарат «Спутник-1». Для МегаФона выбор такого названия для новой компании – не только дань уважения историческому техно-рекорду в области космонавтики, но и символ новых, кажущихся на первый взгляд недостижимыми, возможностей.

Алексей Шелобков родился в Москве в 1979 году, в 2002 году окончил с отличием Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. С 1999 по 2014 год занимал руководящие должности в лидирующих глобальных технологических компаниях. В 2014 году с единомышленниками создал компанию YADRO, собрав команду из более 500 российских инженеров и программистов.

YADRO – ведущая российская технологическая компания, разработчик и производитель вычислительных систем, платформ обработки и хранения данных. Входит в группу компаний «ИКС Холдинг». R&D центры компании находятся в Москве и Санкт-Петербурге, собственная производственная площадка – в Московской области. В состав YADRO входят российские разработчики микропроцессорных и микроконтроллерных ядер (Syntacore), умных устройств для Интернета вещей (NotAnotherOne) и средств развертывания и автоматизации облачных сред (Digital Energy). Компания занимает лидирующие позиции на отечественном рынке вычислительной техники, впервые в истории прервав многолетнее доминирование иностранных корпораций. Клиенты компании пользуются более чем 8000 вычислительных систем от YADRO c общей емкостью хранения данных более 2 экзабайт. Компания активно развивает бизнес на международных рынках – от Китая до США.

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