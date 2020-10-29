«Россети Центр» увеличит в 5 раз мощность Елецкого участка ОЭЗ «Липецк»

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Для электроснабжения новых предприятий активно развивающегося Елецкого участка особой экономической зоны филиал «Россети Центр Липецкэнерго» построит воздушную и кабельную линии электропередачи 110 кВ общей протяженностью более 30 км. Строительство 0,4 км кабельной линии 110 кВ энергетики выполнят методом горизонтально-направленного бурения, что позволит не нарушить имеющееся дорожное полотно.

Объем инвестиций в строительство энергообъектов составит более 400 млн. руб. Работы по увеличению мощности Елецкой площадки до 50 МВт планируют завершить летом 2022 года. В настоящее время специалисты Липецкэнерго проводят торгово-закупочную процедуру на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству воздушной и кабельной линии для Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк».

На сегодняшний день на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» - семь действующих резидентов, среди которых агропромышленный комплекс ОАО «Куриное Царство», логистический центр ООО «ТехПромИнвест». Все они обеспечены электрической мощностью 10,4 МВт по III категории надежности. Среди потенциальных резидентов - немецкий концерн по производству средств защиты растений Bayer, завод по глубокой переработке гороха ООО «АНЕВА», предприятие по выпуску кормов для животных АО «АСК».

- Предоставляя необходимую мощность большим производственным площадкам, компания обеспечивает максимально комфортную инвестиционную среду для ведения бизнеса и развития экономики региона, - подчеркнул директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото Липецкэнерго