За неделю в Липецке и области подорожало подсолнечное масло, сахар и помидоры

Как изменились цены на продукты за неделю в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкстате рассказали, как изменились средние цены на продукты за неделю в регионе. По состоянию на 26 октября, в Липецкой области немного подорожали куры, свинина, вареная колбаса, маргарин, консервы, молоко, яйца - от 0,1 до 0,6%.

На 2,1% поднялась цена подсолнечного масла. Стоило 98,98 рублей за кг, а теперь - 101,09 рублей. На 5% подорожал сахар-песок. Был 42,34 рублей, стал 44,45 рублей за кг. На 2,7% выросла стоимость картофеля. Подорожали свежие огурцы и помидоры - на 3,1% и 4,9% соответственно.

На 2,3% упала цена на морковь - было 23,19 рублей за кг, стало 22,65 рублей. На 0,9% подешевели яблоки. На 0,7% - сметана. Немного упали цены на сухие молочные смеси для детского питания, сыры сычужные твердые и мягкие, а также на шлифованный рис - от 0,3% до 0,1% разница с предыдущей недели.

Без изменений осталась стоимость следующих продуктов: говядина 337,75 рублей за кг, баранина 380,18 рублей, сливочное масло 554,02 рублей за кг, поваренная соль 10,58 рублей, пшено - 50,03 рублей за кг.