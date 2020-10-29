Самый народный участковый Липецка работает в сложном районе, где знает в лицо почти каждого

Старший участковый отдела полиции №6 Валерий Дремов Фото: Лия МУРАДЬЯН

Победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый» стал майор полиции Валерий Дремов, который трудится в районе ЛТЗ. Старший участковый отдела полиции № 6 работает в органах больше 12 лет, 6 из них – участковым. У него на участке проживают около 3000 человек и больше половины из них Валерий Дремов знает в лицо. При этом район Тракторостроителей считается одним из наиболее сложных в Липецке – окраина города, много заброшенных домов, где пытаются кучковаться подростки, бомжи и асоциальные личности, да и людей немало. Все это требует особого внимания и контроля.

Участкового любят за отзывчивость Фото: Лия МУРАДЬЯН

Перед тем, как побеседовать с самим участковым, мы выяснили, как к нему относятся жители района.

– Он не просто хороший участковый, он и человек хороший, отзывчивый, – говорит 48-летняя жительница района Светлана Пикалина, – Он всегда откликается на просьбы, даже в свой выходной. Я порой на работу встаю в 5 утра, в окно смотрю, а он уже ходит по участку.

По словам жителей, Валерия Владиславовича видят на участке постоянно – то он расклеивает по подъездам памятки для пенсионеров, то разносит ориентировки, а порой просто приходит в гости и спрашивает, все ли в порядке.

– У нас у всех есть его телефон, звоним и он сразу откликается, быстро решает проблемы с дебоширами, – рассказывает пенсионерка Галина Антоновна – Удивительно, как люди его уважают и слушаются, даже хулиганы. Он подходит к шумной компании, очень спокойно беседует, никого не ругает, не грубит и те послушно расходятся. Вообще с его появлением в нашем районе стало намного спокойней.

Валерий Дремов считает, что участковый полиции, как врач, должен знать, чем «болеет» его участок. Во время совместного обхода по району стало понятно, что Валерий Владиславович действительно знает каждый дом.

– Вот здесь бабушка живет одна, родственники к ней не приходят, не хотят, – тяжело вздыхает участковый. – Предупреждаю ее, чтобы не впускала мошенников. – А тут (майор показывает на сгоревший дом) недавно начали собираться молодые люди, пришлось провести беседу.

Майор любит свою работу за возможность помогать людям Фото: Лия МУРАДЬЯН

Сам участковый говорит о себе скромно, не считает свою работу сложной, людей не разделяет и уверен, что внимание нужно уделять всем. Уже в отделении в кабинете у Валерия Дремова на столе лежит массивная кипа бумаг – это обращения, за которые он берется после обхода участка. Только в этом году майор раскрыл 46 преступлений.

Полицейский признается, что живое общение с людьми ему нравится больше, чем бумажная работа. К участковому обращаются по самым разным поводам, порой совсем не касающихся работы полиции. Но ничто не остается без внимания. Валерий Дремов ходит мирить соседей, родственников, а некоторые приходят к нему просто выговориться.

Валерий Дремов посвящает работе почтив се свое время Фото: Лия МУРАДЬЯН

Люди идут в отдел, пишут и звонят участковому каждый день и едва ли не круглые сутки. Он признается, что порой теряет счет времени на работе, часто возвращается поздно домой и рано уходит, работает в выходные. Но жена и ребенок относятся к этому с пониманием.

После победы на региональном этапе, Валерий Дремов будет представлять Липецкую область на федеральном уровне. Финальный этап голосования стартует 1 ноября 2020 года в МВД России и на сайте «Комсомольской правды».