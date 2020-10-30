На НЛМК определили лучших машинистов крана

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В ходе состязаний определяли лучшего машиниста крана металлургического производства.

В конкурсе участвовало 58 работников из 15 структурных подразделений комбината. Конкурсанты демонстрировали знания требований охраны труда и промышленной безопасности, производственной системы, интегрированной системы менеджмента Группы НЛМК. Практическое задание включало подъем груза на пятитонном кране, его перемещение через коридор по заданному маршруту, опускание в специальный контейнер и выполнение команд стропальщика. Жюри оценивало скорость и качество выполнения задания, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.

Лучше других с конкурсным заданием справилась крановщица ферросплавного цеха Олеся Чернова. Победителю и призерам конкурса будут вручены дипломы, сувениры и денежные премии.

В 2020 году на НЛМК пройдет 40 различных конкурсов профессионального мастерства. В прошлом году в профессиональных соревнованиях по основным рабочим специальностям участвовали около 1500 работников комбината.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.