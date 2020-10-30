Администрация Тербунского района отметила вклад липецких энергетиков в создание стелы Победы

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Администрация Тербунского района оценила профессиональный подход специалистов филиала «Россети Центр Липецкэнерго» при выполнении работ по технологическому подключению и организации декоративной подсветки монумента «Рубеж воинской доблести» в селе Озерки.

Для осуществления технологического присоединения исторического объекта энергетики построили 250 метров воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, ответвления до пункта учета электроэнергии и произвели прокладку кабельной линии в земляной траншее. В рамках работ по организации иллюминации памятной стелы специалисты Липецкэнерго дополнительно оказали содействие в сборке и монтаже современной системы солнечных батарей.

Памятный знак «Рубеж воинской доблести» открыли в честь 75-летия Великой Победы в селе Озерки Тербунского района. В годы войны на этом месте состоялось масштабное танковое сражение, в котором погибли 27 тысяч советских воинов. Мемориал, состоящий из двух обелисков разной высоты на прямоугольном основании со ступенями, подсвечивается семью осветительными тумбами. Вершину памятника венчает орден «Победа».

- Особенно хотелось бы отметить профессионализм и высокий уровень знаний современных технологий специалистов Липецкэнерго, благодаря которым все работы по созданию «Рубежа воинской доблести» проведены качественно и в срок, - отметили в администрации Тербунского района.

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Фото Липецкэнерго