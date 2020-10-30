«Ростелеком» подключил к цифровым сервисам «Точку кипения» в Липецке

.

Коворкинг-центр создан для разработки инновационных проектов и эффективного взаимодействия представителей бизнеса, органов власти, общественных организаций, ученых и студентов. На территории образовательного заведения провайдер организовал шесть точек доступа Wi-Fi и проводной интернет на скорости до 100 Мбит/с. Кроме того, специалисты компании установили восемь камер видеонаблюдения в учебных аудиториях.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«В рамках торжественного открытия площадки “Точка кипения” состоялись различные интерактивные воркшопы на тему цифровизации нашего региона. Так, на сессии “Цифровая грамотность и развитие талантов” специалисты “Ростелекома” рассказали про наши умные продукты и обучающие сервисы. На лекции “Цифровое государственное и муниципальное управление”участники обсудили реализацию в регионе проектов по переносу воздушных линий связи в подземные коммуникации и автоматизированному контролю за соблюдением правил благоустройства и фиксации нарушений. Участники дискуссии также обсудили создание в регионе интеллектуальной транспортной системы с применением “умных” остановок. Такие коворкинг-сессии дают возможность студентам реализовать себя, получить новый заряд для творчества. Отрадно, что в Липецке живут ребята, у которых есть целые проекты по развитию умных городов».

Игорь Артамонов, глава администрации Липецкой области:

«Это своевременный и очень нужный проект. “Точка кипения” позволит объединить различные знания для достижения одной важной цели – улучшения качества жизни жителей Липецкой области».

Для доступа в Сеть на скорости до 100 Мбит/с использована стандартная услуга «Wi-Fiдля бизнеса». Благодаря этому сервису можно организовать Wi-Fi-сеть на территории организации, установив одну или несколько точек доступа, и обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для посетителей. Гостевой доступ осуществляется в полном соответствии с российским законодательством через СМС-авторизацию пользователей по номеру мобильного телефона.

Образовательные пространства «Точки кипения» созданы по инициативе Агентства стратегических инициатив (АСИ). Всего в России на сегодняшний день работает более 40 таких точек. Основная их задача - аккумулировать лучшие интеллектуальные ресурсы региона, способствовать реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) и развивать экономику регионов. НТИ – долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году.

реклама Фото предоставлено «Ростелеком»