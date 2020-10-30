На здравоохранение Липецкой области выделят 5,5 млрд рублей

Липецкой области выделят 5,5 млрд рублей на здравоохранение Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкая область защитила проект модернизации первичного звена здравоохранения. Причем, одна из первых в ЦФО. В рамках программы на медицину выделят 5,5 млрд рублей. Большая часть средств из федерального бюджета.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, на эти деньги в области построят 3 поликлиники: детскую в Липецке на 400 посещений, поликлинический корпус Добровской больницы на 250 посещений, детскую поликлинику на 75 посещений и женскую консультацию на 50 посещений в Чаплыгине.

Также появятся 53 ФАПа, 10 офисов врачебной практики и 842 единицы нового оборудования. Из них 152 "тяжелой техники" - УЗИ, рентгеновские аппараты. На 2 млрд закупят офтальмологические, эндоскопическое, стоматологическое, лабораторное и другое оборудование. Капитально отремонтируют 69 объектов, а 6 полностью реконструируют. Поступят 133 машины медицинского транспорта.

Еще полмиллиарда рублей медицина получит дополнительно за счет изменений в бюджет Липецкой области. Почти 188 млн рублей потратят на выплаты медикам, работающим к коронавирусными больными. Еще 29 млн пойдут на выплаты за сверхурочную работу сотрудникам соцзащиты, работающих в режиме казарменного положения, а также на их пропитание. Больницам и поликлиникам региона выделят 180 млн рублей.

На здравоохранение направят еще 91 млн рублей, 40 млн из которых - на лекарства льготникам, бесплатные препараты ковидным больным. Также деньги пойдут на закупку оборудования и вакцины от гриппа.