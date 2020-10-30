«Наша цель – чтобы в районе было 17 таких сел, как Преображеновка»

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Один из притягательных по красоте районов Липецкой области расположен на самом востоке региона, среди многочисленных лесов, рек, ручьев и озер, и живут здесь открытые, работящие люди. Но как сделать условия их жизни в селах более удобными, комфортными? Как увеличить число рабочих мест, заинтересовать молодежь и что уже достигнуто? На эти и другие темы беседовали с главой района Анатолием Поповым, занявшим этот пост почти два года назад. А до этого он возглавлял сельское поселение - знаменитую Преображеновку, которая из «медвежьего угла» превратилась в процветающее село, 6 (!) раз признававшееся лучшим в России.

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- Анатолий Анатольевич, больше полугода живем в условиях коронавируса. Какая обстановка в районе, как справляетесь с этой напастью?

- Тяжелые моменты были всегда, и они объединяли людей. Но реалии всегда отличаются – теперь много фейковой информации, порождающей и недоверие, и всплески ажиотажа - мы контролируем ситуацию. На сегодня (22.10 - авт.) карантина нет ни в одной школе района, работа идет в обычном режиме. Видим рост заболеваемости и стараемся вовремя выявить больных, убедить людей соблюдать все меры предосторожности. Жизнь продолжается, и мы последовательно реализуем намеченные планы.

- Скоро два года, как вы возглавили район (с не лучшими показателями), а до этого руководили в Преображеновке, которая стала знаменита на всю страну. С какими препятствиями столкнулись, какие определили векторы развития района?

- В маленьком сельском поселении удалось сделать большие дела. Конечно, «воз» работы сейчас прибавился, у нас 17 поселений. Поначалу было тяжело – это совсем непросто поменять мышление, настроив людей смотреть вперед, видеть перспективы развития. Сейчас завершаем объемную работу над стратегией пространственного развития Добровского района, где указываем все проблемы (и пути их решения) каждого поселения. И если раньше была размытая концепция развития всего района в целом, то теперь отражены конкретные позиции в каждом населенном пункте, сделан свод- анализ. Мы провели сходы граждан, определили приоритеты. В дорожной карте каждого поселения расписаны все мероприятия по срокам – со способами, методами привлечения средств. Все будет опубликовано в газете, люди будут знать, где и когда у них появится дорога или сквер.

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- Вам удалось найти понимание, сформировать команду?

- От сотрудников нужна не просто механическая исполнительность, а инициативность, креативность. За два года немыслимо перестроить сознание людей, но движение вверх пошло, меняется мировоззрение, у глав поселений открылось второе дыхание, и эту веру в преобразования надо укреплять. Сегодня все нацелены на развитие своей территории, только таким способом можно выжить. Надо ставить цель и правильно к ней идти.

- Что удалось сделать за последнее время?

- В текущем году приступили к реализации крупных проектов в рамках госпрограммы по развитию сельских территорий. Это строительство школы на 264 места в с. Большой Хомутец (на условиях софинансирования), собираемся открыть ее уже к началу следующего учебного года. Выполнено 13 проектов в населенных пунктах – в их числе тротуарная дорожка в Кривце, велодорожка в с. Большой Хомутец, Аллея прогулок в с.Кореневщино, а также 6 реализованных социальных проектов в самом Добром. Капитально отремонтировали 3 памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны плюс 45 км районных дорог. Очень важная тема – строительства жилья по договорам коммерческого найма (тоже в рамках госпрограммы). Сейчас строим 11 домов для работников сельского хозяйства в Махоновском с/поселении, 2 дома для врачей в Добром и два – для учителей в Кореневщине, все сдадим до конца года. Всего в этом году освоим около 200 миллионов рублей. Сейчас активно прорабатываем проекты по развитию экотуризма – будем оборудовать гостевые дома, завершаем строительство гостиничного комплекса на берегу р. Воронеж. У нас есть что посмотреть, и отдохнуть можно будет с комфортом.

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- Развитие связано с инвестициями, какая здесь программа?

- Велосипед тут не надо изобретать. У нас сельскохозяйственный район и акцент делаем на создание предприятий переработки. Фермеры активно участвуют в проектах – их вклад составляет свыше 10 млн рублей на безвозмездной основе, такого никогда не было. Наши бизнесмены поняли, что можно выгодно, с отдачей участвовать в разных проектах на условиях софинансирования. Предприниматели вкладывают средства в строительство жилья, причем для простых тружеников (это строительство 11 домов в Махоново), что помогает закреплению кадров на селе. Предприятие Кривец-птица строит молокозавод (еще 60 рабочих мест) и сырзавод в Добром, будет расширяться колбасный цех. В этом году откроем еще 4 инкубационных комплекса, где ежемесячно будет выращиваться 120 тысяч индюшат. Для района это станет хорошим подспорьем – почти 220 млн рублей инвестиций плюс 54 рабочих места. Собираемся возрождать и потенциал Добровского хлебзавода, выпускавшего когда-то 10 видов макаронных изделий. Инвесторы должны быть с реальной программой развития, их деньги должны работать на район.

- А как дела в знаменитой Преображеновке?

- В конце октября там знаковое событие - сдается мост, что станет новым стимулом для села. В 2021 году здесь заработает санаторий, построим и гостевые дома, Приезжает много отдыхающих, спроса больше, чем предложений, будем и дальше развивать инфраструктуру.

- Год подходит к финишу, что намечаете в следующем?

- 2021-й будет еще более насыщенным. В этом году сделали больше, чем планировали по социальной сфере – капитально отремонтировали Борисовскую и Каликинскую школы, Волченский детсад, клуб в Махонво – и этот темп сохраним. Планируем капремонты Трубетчинской школы, детсада «Золотой петушок», районного ДК, построим в Кореневщине спортзал и т.д. – проектов много. Очень важная задача – строительство современного медицинского центра в Добром (где все будет под одной крышей) стоимостью около 500 млн рублей. Наметили в ближайшие два года строить и дома для врачей – 12-13 коттеджей, из расчета 18 кв метров на человека. Будем взращивать свои кадры - открыли в Добровской школе медицинский класс, на очереди педагогический класс.

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- А какие перспективы вам видятся в отношении Добровского района, судя по прошлой успешной работе, наверное, планы амбициозные?

- На вещи смотрим реально, рассчитываем на реализацию 70-80% всех планов. Сейчас на развитие района за два года мы привлекли средства в размере 1,5 наших бюджетов, будем и дальше развивать инфраструктуру, прорабатывать вопросы кластерного развития территории, развивать агро- и экотуризм. Пределов совершенства нет, работы много. У нас люди хотят и умеют работать, и отдыхать, но для этого надо создать все условия. Смысл начавшихся изменений в том, чтобы внести свежую струю, задать поступательный курс развития. Для себя поставил задачу – таких сел, как Преображеновка, сделать в районе 17, по числу сельских поселений. Для добровцев условия жизни не должны отличаться от городских, и мы к этому идем.

Владимир КУЛИК.

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Фото автора и из архива администрации Добровского района