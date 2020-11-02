Лучший мастер НЛМК работает в цехе динамной стали

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Конкурс направлен на развитие управленческих навыков специалистов.

В этом году заявки для участия в состязании подали более 80 мастеров из 30 подразделений комбината. В состав жюри вошли победители прошлых лет, представители производственных подразделений и кадровой службы, а также внешние эксперты. Претенденты проходили электронное тестирование на знание актуальных корпоративных процессов и участвовали в деловой онлайн игре, где демонстрировали системность мышления, умение работать в команде, принимать сложные решения в сжатые сроки.

В финале, который также прошел в онлайн формате, 13 мастеров из шести подразделений предлагали комплексный план развития своей бригады на следующий год. Лучше всех с заданием справился и стал победителем конкурса Михаил Самсонов из цеха динамной стали. Победителю и призерам вручат дипломы и денежные премии.

Конкурс «Мастер года» проводится на комбинате с 2005 года. За это время в нем приняли участие около 1700 мастеров.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.