Администрация Сокольского сельсовета благодарит Липецкэнерго за помощь в благоустройстве школьной территории

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На имя заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константина Драчука поступила благодарность от главы администрации сельского поселения Сокольский сельсовет Елецкого муниципального района Александра Цедова. Руководитель муниципалитета благодарит энергетиков за оказанную помощь в благоустройстве территории, прилегающей к МБОУ СОШ поселка Соколье.

Для обеспечения безопасности пребывания детей на пришкольной территории специалисты Липецкэнерго провели расчистку охранной зоны воздушной линии 0,4 кВ, расположенной вблизи школы, от кустарниковой и древесной поросли. Эти работы проводятся с целью исключения рисков обрывов проводов, возникающих из-за падения деревьев и веток на линии электропередачи в непогоду, и возможных негативных последствий.

Это только часть технических мероприятий Липецкэнерго по профилактике детского электротравматизма. Помимо этого, энергетики проводят осмотры энергообъектов, находящихся на территориях или в непосредственной близости от дошкольных и школьных учреждений; выносят воздушные линии и трансформаторные подстанции за территорию учебных заведений; заменяют обычный электропровод ЛЭП на самонесущий изолированный (СИП), обладающей высокой износостойкостью и безопасностью; регулярно обновляют информационные знаки об опасности поражения электрическим током.

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Фото предоставлено Липецкэнерго