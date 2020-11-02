Сталь НЛМК в сверхмощных трансформаторах для Красноярской ГЭС

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Группа НЛМК поставила премиальную электротехническую трансформаторную сталь с лазерной обработкой для ведущего производителя электроэнергетического оборудования в России – Группы СВЭЛ. Из этой стали изготовлен силовой трехфазный трансформатор мощностью 630 МВА для Красноярской ГЭС.

Вторая по мощности гидроэлектростанция в России, Красноярская ГЭС построена в 1972 году на реке Енисей вблизи города Дивногорска и обеспечивает электроэнергией Красноярский алюминиевый завод. В настоящее время на гидроэлектростанции проводится комплексное обновление электротехнического оборудования и устанавливаются сверхмощные трансформаторы. До 2024 года НЛМК планирует поставить СВЭЛ порядка 2 тыс. тонн стали для производства еще шести таких трансформаторов. Свойства стали НЛМК позволят снизить показатели удельных магнитных потерь в трансформаторах до 15% по сравнению с коммерческими марками.

Информация о СВЭЛ

Группа СВЭЛ - один из ведущих производителей электроэнергетического оборудования по цепочке от генерации до потребления. Предприятия группы специализируются на выпуске различных типов трансформаторов, токоограничивающих реакторов, комплектных распределительных устройств. Сотрудничество Группа СВЭЛ и НЛМК продолжается уже более 15 лет.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.