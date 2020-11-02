«Вы чмошники и коронавирусники» – в Липецкой области разбираются с «пьяным» священником на похоронах

Священник материл и обзывал скорбящих на похоронах Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецкой области разбираются со скандальным случаем на похоронах в Лев-Толстовском районе. Там священник едва не подрался с прихожанами, которые пришли на отпевание местной учительницы. Педагога с 40-летним стажем хоронили в селе Кузовлево 29 октября.

Отпевание проходило в Георгиевском храме – проститься с учительницей пришли многие жители села, но внезапно священник повел себя совершенно неадекватно. Поведение служителя церкви у гроба записали на видео. С чего все началось, пока неясно, но запись попал сам конфликт. По словам местных жителей, священник был пьян, о чем также говорится за кадром на видео.

Видео стремительно разлетелось по соцсетям. По словам жителей села, именно батюшка начал материться и оскорблять прихожан, а потом внезапно решил уйти во время отпевания.

Запись начинается с момента, когда священник выходит за ворота храм, прихожане пытаются его вернуть и продолжить отпевание. На просьбу вернуться назад, кто-то из участников отвечает, что нет смысла возвращать батюшку, поскольку тот пьяный и не понимает, что поет и даже не произносит слова.

После минуты уговоров, священник начинает оскорблять прихожан, указывает на кого-то и называет чмом. Все это время, батюшку пытается оправдывать женщина в маске, просить не искушать его и напоминает, что он в зоне риска.

Затем священник начинает толкать людей, включая женщин в трауре и словесная перепалка едва ли не превращается в драку со священником на похоронах.

– Да вы чмошники последние и коронавирусники, – выкрикивает священник возмущенной толпе. – Вы человека не можете нормально в последний путь проводить.

А в момент, когда уносили гроб с учительницей, батюшка нецензурно назвал собравшихся людьми нетрадиционной ориентации, после продолжил ругаться матом и расталкивать скорбящих.

Что нашло на служителя церкви, сейчас выясняют в Елецкой епархии. Там комментировать ситуацию пока не готовы. Как стало известно «КП-Липецк», священника вызвали на беседу с митрополитом Липецкиим и Задонским Арсением. Подобных инцидентов за ним ранее не было.