НЛМК повышает качество сырья для производства чугуна

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НЛМК завершил реконструкцию систем дозирования и управления технологическим процессом на участке подготовки сырья для агломерационной машины №3. Проект повысит надежность оборудования и улучшит качество агломерата за счет более высокой точности дозировки используемых в его производстве материалов.

В ходе модернизации усовершенствовали системы дозирования материалов -железорудного сырья и флюсовых добавок. Современная система автоматизации технологического процесса обеспечивает высокую точность пропорций подаваемого сырья – теперь погрешность не превышает 0,5 % вместо 2 % ранее. На агрегате установлены бункеры новой конструкции, которые отличаются повышенной износостойкостью и высокой проходной способностью материалов.

Инвестиции в проект по модернизации агломашины составили 143 млн рублей. Замену оборудования проводили поэтапно во время плановых остановок агрегатов на ремонт. В марте внедрение аналогичных систем завершили для агломашины №4, а со следующего года начнут для агломашин №1 и №2.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: перс-служба НЛМК.