Липецкэнерго предупреждает охотников о недопустимости повреждения элементов линий электропередачи

.

Чаще всего страдают изоляторы, железобетонные опоры, информационные таблички.

В целях предотвращения повреждения элементов энергообъектов энергетики филиала «Россети Центр Липецкэнерго» напоминают охотникам о недопустимости противоправных действий в охранных зонах линий электропередачи. Несанкционированное вмешательство в работу электроустановок влечет за собой не только уголовную ответственность по статье 215.2 Уголовного Кодекса РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения», но и является смертельно опасным занятием.

Действия вандалов наносят ущерб как энергосетевой компании, так и ее потребителям. Повреждение изоляторов может нарушить электроснабжение населённых пунктов, промышленных предприятий, больниц, школ и других социально значимых объектов. Восстановление повреждённого в результате вандализма электрооборудования — работа трудоёмкая и дорогостоящая.

Кроме того осуществляя беспричинную стрельбу из охотничьего ружья по изоляторам линий электропередачи и другим энергообъектам, нарушители рискуют собственной жизнью. В результате разрушения изоляторов может произойти обрыв провода, который при соприкосновении с поверхностью земли приводит к возникновению шагового напряжения, опасного для жизни находящихся вблизи людей.

Липецкэнерго призывает всех, кто занимается охотой, оставаться социально ответственными, помнить о безопасности и здоровье людей.

Сообщить о фактах повреждения электрооборудования можно по круглосуточному телефону горячей линии 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный) или в ближайший район электрических сетей (РЭС). По этому же телефону можно обратиться, если вы стали свидетелем противоправных действий в охранных зонах энергообъектов или располагаете информацией об этом.

Реклама

Фото Алексея Жуликова Липецкэнерго