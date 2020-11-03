Группа НЛМК стала победителем премии «Лидер конкурентных закупок»

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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, стала победителем премии «Лидер конкурентных закупок» в номинации «Профессионал конкурентных закупок».

Экспертное жюри высоко оценило вклад команды НЛМК во главе с вице-президентом по снабжению компании Анатолием Хебневым в развитие процесса закупок. В 2020 году в компании внедрили сервис виртуального помощника в снабжении, электронный документооборот по поставкам, пилотный проект по автоматизации складских операций. Эти другие проекты смогли повысить оперативность закупочных процедур, снизить затраты и улучшить взаимодействие с поставщиками.

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«Лидер конкурентных закупок» – профессиональный конкурс в сфере торгово-закупочной деятельности. Цель конкурса - привлечь внимание к наиболее значимым проектам в области закупок, которые повышают эффективность работы компаний и вносят вклад в развитие всего рынка. В этом году в нем участвовали 247 российских компаний всех отраслей экономики. Победителей в 16 номинациях выбрал общественный совет премии из числа независимых экспертов в области закупок.

Ранее Группа НЛМК уже становилась победителем этого конкурса: в 2019 году – в номинации «Компания года», в 2018 году - в номинации «Лидер диджитализации закупочных процессов» и в 2017 году – в номинации «Лидер по эффективности закупок».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.