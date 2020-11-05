НЛМК передал в липецкую клинику востребованное медицинское оборудование

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НЛМК и социальный партнер предприятия - благотворительный фонд «Милосердие» безвозмездно передали в городскую больницу скорой медицинской помощи №1 современный утилизатор для безопасной переработки отходов.

Оборудование предназначено для термической дезинфекции опасных медицинских отходов путем обработки насыщенным паром под давлением. Раньше работники больницы для утилизации пользовались услугами специализированной компании.

Новое оборудование стоимостью более 2 млн рублей позволит проводить полное обеззараживание на месте. По мнению медиков, это снижает риск распространения инфекций при транспортировке медицинских отходов, что очень актуально при резком увеличении с начала года объемов накопления. После обработки на утилизаторе их можно перемещать как обычные коммунальные отходы.

«С начала пандемии мы стремимся максимально учесть все пожелания липецких клиник в поставке необходимого оборудования и средств защиты. В последние месяцы мы передали медикам дорогостоящие медицинские приборы, маски, костюмы, лекарственные препараты. Мы обязательно продолжим помощь нашим врачам», - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских.

В последние месяцы НЛМК активно помогает бороться с распространением инфекции в регионе. По согласованию с региональными властями для больниц было закуплено наиболее востребованное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. В клиники региона передано 57 аппаратов ИВЛ, рентгеновские аппараты, 50 концентраторов кислорода, 20 бронхоскопов, более 127 тыс. защитных масок и респираторов, около 13 тыс. комплектов защитных костюмов, 200 медицинских кроватей с матрацами и другое лабораторное оборудование.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.