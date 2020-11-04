С Днем народного единства липчан поздравил Владимир Путин

Президент России поздравил липчан с Днем народного единства Фото: Архив "КП"

С Днем народного единства жителей Липецка и области поздравил Президент России Владимир Путин. К нему присоединились Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатели Совета Федерации и Государственной Думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

- Этот праздник обращает нас к ключевым, переломным страницам отечественной истории, служит укреплению традиций гражданской сплоченности и искренней, глубокой любви к Родине, которые мы получили в великое, бесценное наследство от многих поколений предков, – говорится в телеграмме.

Также липчан поздравили руководители региона и города. Губернатор области Игорь Артамонов и председатель облсовета Павел Путилин напомнили, что россияне - единый народ с богатой историей и культурными традициями. И только от нас зависит будущее страны, благополучие общества. Призвали жить одной дружной семьей, помогать друг другу. А также пожелали липчанам мира, доброго здоровья, счастья и новых побед во имя единства и процветания Отчизны.

К жителям областного центра обратилась мэр Липецка Евгения Уваркина, а также спикер горсовета Александр Афанасьев.

- Сегодня, опираясь на великие подвиги предков, мы объединяем усилия, чтобы созидать, строить, развиваться и двигаться вперед, - сказали руководители города. - Только вместе мы можем преодолеть современные вызовы, сделать нашу страну процветающей независимой державой.

Они пожелали липчанам крепкого здоровья, благополучия, мира, гармонии и любви.