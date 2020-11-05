Порядка 350 энергоэффективных наружных светильников установит в ноябре в муниципалитетах региона Липецкэнерго

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Она ведется совместно с муниципалитетами в рамках государственной программы Липецкой области «Энергоэффективность и развитие энергетики Липецкой области» и региональной стратегии комплексной модернизации сетей освещения, призванных сократить потребление электроэнергии, улучшить освещённость населённых пунктов, а главное - сделать жизнь липчан более комфортной и безопасной.

В ноябре текущего года энергетики выполнят объектную замену и установку 348 современных энергоэффективных светодиодных светильников в 6 муниципалитетах Данковского, Добринского, Измалковского, Становлянского, Тербунского и Хлевенского районов. Для дистанционного управления наружным освещением в работу будет внедрено 22 шкафа телемеханики и смонтировано более 14 км самонесущего изолированного провода (СИП), обладающего повышенными характеристиками безопасности и энергоэффективности. Наибольший объем работ будет проведен на территории Березнеговатского сельского совета Добринского района, где проживает более полутора тысяч человек.

Всего с начала 2020 года энергетики Липецкэнерго заменили и установили 858 уличных светильников в 42 сельских поселениях Данковского, Добринского, Елецкого Измалковского, Краснинского, Лебедянского, Лев-Толстовского, Тербунского и Хлевенского районов Липецкой области.

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Фото предоставлено Алексеем Жуликовым