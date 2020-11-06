Как закалялась сталь

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Завтра, 7 ноября, НЛМК отмечает 86-ю годовщину выпуска первого чугуна. К этому событию открыта выставка живописи о металле.

«Мощно, ярко, монументально», - считают одни. «Необычно, искренне-правдиво», - отмечают другие. Мнений разных много, как и разнообразия в форме подачи – живопись, графика, футуристические композиции. Несомненно, одно – проводимая металлургическим комбинатом выставка картин художников под названием «Человек в технологическом пространстве НЛМК» не оставляет равнодушным.

В экспозиции, посвященной 86-й годовщине выпуска первого новолипецкого чугуна, представлено более 60 разноплановых работ. Они созданы профессиональными художниками из разных городов России и сотрудниками предприятия. Большая часть картин написана совсем недавно – после пленэра «Артметалл-2020» на комбинате.

«Здесь уникально все»

Подготовка проекта началась в конце лета. Сначала два десятка художников с разных городов России были приглашены на 2-х дневную экскурсию по комбинату. А затем был необычный насыщенный четырехдневный пленэр – зарисовки, картины писались в 7 цехах НЛМК. Потом мастера живописи на 1,5 месяца ушли «отписываться», переносить эскизы на большие полотна, готовиться к выставке.

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- Здесь уникально все. Саму идею взяли от наших коллег у ВИЗ-Стали (одной из площадок НЛМК), но мы расширили проект. У нас участвовали как профессиональные мастера живописи, так и наши сотрудники, творческие работы которых получили высокую оценку коллег-профессионалов, - поясняет начальник отдела корпоративной культуры комбината Екатерина Ноздрина.

Лучшие работы художников-любителей из числа сотрудников НЛМК были отобраны для выставки по итогам корпоративного конкурса. Его проводили по трем тематическим направлениям: «Металлург – это почетно», «Современная металлургия в современном искусстве» и «НЛМК – экология пространства».

- Когда гости посещают наш комбинат с экскурсией, они поражаются силой, мощью и красотой процесса выплавки стали, разливом чугуна. И нам хотелось запечатлеть, поделиться этими чувствами со всеми остальными, - отмечает директор по персоналу НЛМК Светлана Масась. – Получился замечательный проект, мы приглашаем всех липчан на нашу выставку, ставшую подарком к годовщине выплавки первого новолипецкого чугуна.

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«Это взрыв эмоций, ощущение космоса»

Что впечатлило? Какие ощущения пришлось испытать? Легко ли писалось? Об этом рассказали сами художники, для большинства которых «индустриальный пейзаж» стал новой, важной вехой их творчества.

Сергей Толчеев, председатель областной организации Союза художников:

- Поразили масштабы и пространство, а еще смыслы, которые открылись. Начал другими глазами смотреть на наше общество, ведь мы многое не замечаем. Как сказал когда-то один персонаж – «я начинаю верить в невозможное», и после всего увиденного я тоже поверил в невозможное. Хотел бы поздравить липчан, что у нас такой громадный артобъект, мы намерены продолжать этот проект – он настолько многогранен, что не может быть исчерпан никогда.

Михаил Кочетов, липецкий художник, участник пленэра:

- В цехах впечатлил объем – это как многоэтажный дом без перекрытия, который не достать взглядом до потолка. Когда перед глазами процесс варки стали – это захватывающая, притягивающая картина, эмоции неописуемые. Творить в полной амуниции, когда жар кругом, очень нелегко, и писалось трудно от слова «труд», но не тяжело от слова «тяжесть». А вдохновение было буйное, поработали славно.

Татьяна Жебылева, заслуженный работник культуры Липецкой области:

- Участие в проекте – это открытие, эксперимент для всех участников. Он показал, насколько по-другому современные художники воспринимают индустриальное пространство, как изменились технологические приемы. Мои темы раньше – это работа с цветом, пейзаж, натюрморты… А видеть изнутри дышащий завод-гигант – зрелище завораживающее, мощь и масштабы сравнимы разве что с космической площадкой. Это настоящий взрыв эмоций, и желание творить!

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«Настоящие герои – это люди труда»

Именно они – сталевары, горновые, плавильщики, машинисты кранов, их отношение к труду стали откровением для авторов, работавших в жанре портрета.

- Больше всего поразили люди – рабочие, инженеры, управленцы – их цельность натуры, это какие-то монументальные глыбы, - отмечает Сергей Толчеев.

- Когда делаешь натурные этюды, то проникаешься самим духом производства. И при личном контакте металлурги раскрывается как очень емкие, глубокие и красивые душой люди. Писать их портреты – просто удовольствие, - делится художник Михаил Кочетов.

А по мнению Татьяны Жебылевой, автора 4-х картин выставки, очень важной задачей было показать истинных героев нашей эпохи.

- В современном обществе произошел перекос в восприятии ценностей. Взор обывателя сегодня услаждают изображения известных людей, гламурные образы незнакомок. А тема человека труда и уважение к нему, поддерживаемая государством в советское время, увы, пропала. И наша задача была – поднять сызнова эту тему, показать людей, которые заняты созидательным трудом, создающих богатства страны, работающих на благо всех нас.

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Картины станут достоянием истории НЛМК

Представленные на выставке почти семь десятков полотен – это лишь часть из более чем 110 работ участников пленэра «Артметалл-2020».

По завершении экспозиции в комбинатоуправлении НЛМК планируется организовать передвижную выставку картин по подразделениям предприятия, а также выпустить видеофильм о создании полотен и альманах. Часть картин уйдет в фонд комбината, что-то будет представлено в музее, а также украсит холлы предприятия (причем не картины, а помещения будут подстраиваться под картины).

Арт-проект продолжится в следующем году и может объединить все площадки Группы НЛМК.

В ближайшее время выставка также станет доступна и в онлайн-формате на сайте Виртуального города металлургов.

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Владимир КУЛИК. Фото автора.