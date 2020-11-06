Липецкэнерго призывает водителей соблюдать правила электробезопасности вблизи электросетевых объектов

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Общая сумма причиненного ущерба составила порядка 1 млн рублей. По информации ГИБДД основной причиной происшествий стали невнимательность водителей и нарушение ими правил дорожного движения.

Один из таких случаев произошел 30 октября в селе Яблоново Краснинского района. Водитель сельхозтехники, выполняя культивацию поля, сбил опору воздушной линии напряжением 10 кВ. В результате происшествия порядка 500 жителей села стались без электроснабжения. После проведенного сотрудниками Госавтоинспекции осмотра места происшествия, энергетики Липецкэнерго оперативно организовали ремонтно-восстановительные работы и восстановили подачу электроэнергии.

Липецкэнерго призывает водителей автотранспортных средств соблюдать скоростной режим и проявлять максимальную осторожность в зоне расположения воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций. Невнимательность, несоблюдение правил дорожного движения может привести к нарушениям электроснабжения бытовых потребителей и социально значимых объектов. Кроме того, поврежденные линий электропередачи представляют большую опасность для жизни и здоровья граждан. Оборванный провод, упав на землю, создает в радиусе 8-10 метров зону «шагового» напряжения, при попадании в которую человек может быть поражен электрическим током, даже не касаясь провода.

Энергетики напоминают, что лица, виновные в нарушении электроснабжения, привлекаются к административной ответственности с выплатой штрафа и возмещением материального ущерба, причиненного энергопредприятию, в полном объеме, включая расходы на ремонтно-восстановительные работы. Водителям, повредившим опору и скрывшимся с места аварии, грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

В случае столкновения с опорой ЛЭП важно помнить, что линии электропередачи находятся под напряжением, поэтому во избежание несчастного случая необходимо неукоснительно соблюдать следующие правила электробезопасности:

При соприкосновении корпуса транспортного средства на пневматическом ходу или механизма с проводами воздушной линии (ВЛ) по возможности не покидайте водительский салон транспортного средства.

Постарайтесь разъединить соединение транспортного средства с ВЛ и отъехать на безопасное расстояние.

При невозможности разорвать соединение и возникновении острой необходимости покинуть водительский салон (пожар или другая угроза) делать это следует, категорически исключая возможность одновременного касания корпуса транспортного средства и земли.

При покидании автотранспорта необходимо становиться одновременно на обе плотно сомкнутые ноги. При эвакуации нельзя допускать одновременного касания человека корпуса автотранспортного средства и земли.

Отойдите на безопасное расстояние - помните, что радиус опасной зоны вокруг упавшего провода, в котором возможно поражение человека «шаговым напряжением», составляет не менее 8 м.

Отходить из опасной зоны необходимо «гусиным шагом»: свести ноги вместе, не отрывая их друг от друга и от земли, передвигаться мелкими-мелкими скользящими шажками. Таким образом, при ходьбе обе ноги будут находиться практически в одной точке с одним электрическим потенциалом – напряжение между ними будет незначительным.

Старайтесь не терять равновесие, не увеличивать ширину шага, не касаться земли руками, не опираться на посторонние предметы и других людей.

Оказавшись на безопасном расстоянии необходимо немедленно сообщить об оборванном проводе по единому телефону службы спасения 112, а также по круглосуточной бесплатной телефонной линии «Россети Центр» 8-800-220-0-220.

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Фото предоставлено Липецкэнерго